Estos son los puntos de vacunación cerrados en Bogotá por falta de vacunas

De acuerdo con las cifras entregadas por el Distrito, hasta el pasado 20 de septiembre Bogotá había aplicado 7.221.004 vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, continúan los problemas por la falta de biológicos de Moderna, pues aunque el domingo llegaron más de 600.000 dosis, el Ministerio de Salud no ha entregado las que le corresponden a la ciudad.



"Seguimos a la expectativa de la entrega de vacunas", destacó la alcaldesa, Claudia López, en rueda de prensa.



De hecho, ante la escasez de los biológicos se han reducido los puntos de vacunación en la capital del país. En la actualidad, todavía hay 26 centros comerciales, coliseos y espacios públicos en funcionamiento.



En ese sentido, ya no están vacunando en el Centro Comercial AV. Chile, el Centro Comercial Portal 80, el Centro Comercial Plaza Central, el Centro Comercial Metrópolis, Centro Comercial El Retiro y en Parque La Colina Centro Comercial.



Al respecto, Mónica Benítez, directora de proyectos especiales de Cuidarte tu salud IPS, aseguró que cerraron tres de los puntos de vacunación que manejaban porque no podían garantizar el servicio a quienes acudían a estos espacios.



"Nos tocó cerrar Metrópolis, Avenida Chile y Portal de la 80 porque no teníamos biológicos, los biológicos que nos entregaban eran muy poquitos y obviamente eso nos estaba generando más malestar en la gente que bienestar", explicó en entrevista con 'Noticias Caracol'.

Puntos de vacunación

Así las cosas, la Secretaría Distrital de Salud dio a conocer los puntos donde los mayores de 12 años pueden acudir por la primera y segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, tenga en cuenta que no hay disponibilidad de Moderna para segundas dosis.



De 7 a. m. a 5 p. m.

​

Centro Mayor Centro Comercial

Carpa Gran Estación

Hemeroteca de la Universidad Nacional

Coliseo Molinos II

Vista Hermosa (hasta las 2 p. m.)



De 8 a. m. a 8 a. m.



Movistar Arena

Compensar Cra. 68

Corferias

Cafam Floresta

Centro Comercial Plaza Imperial

Centro Comercial Paseo Villa del Río

Centro Comercial Plaza de las Américas

Centro Comercial Mallplaza

Centro Comercial Bulevar Niza

Centro Comercial Dorado Plaza

Centro Comercial Galerías

Centro Comercial Santafé

Centro Comercial El Edén

Biblioteca El Tintal



De 8 a. m. a 5 p. m.



Plaza de los Artesanos

Coliseo El Tunal

Coliseo Cayetano Cañizares

Coliseo Palestina

Coliseo Tibabuyes

Coliseo Villa de los Alpes

Hospital San Ignacio (hasta las 4 p. m.)



Recuerde que a estos espacios pueden llegar personas con o sin EPS y sin cita. Además, los menores de 18 años deben ir acompañados de uno de sus padres o un acudiente quién será el encargado de firmar el consentimiento informado.

