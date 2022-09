El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca confirmó el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio por el incendio de un vehículo en el kilómetro 18. En este momento hay tres máquinas de Chipaque, Cáqueza y UNE atendiendo la emergencia.

La emergencia se produjo en el kilómetro 18, donde un tractocamión se volcó y se incendió. Al lugar también llegaron personal del Centro Regulador de Urgencias (Crue) y varias ambulancias para atender a las posibles víctimas.

(9:12 am) Autoridades informan que continúa la atención de la emergencia en el Pr 18+000 por parte de bomberos Chipaque pic.twitter.com/685YI2Xjiv — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 28, 2022

El humo ha invadido todo el kilómetro 18 y por eso la vía está cerrada. Foto: Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca

En los videos compartidos por los testigos se ve el tractocamión envuelto en llamas. Hasta el momento no se sabe nada del conductor del vehículo. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cudinamarca, dijo que el incendio vehicular también se convirtió en uno forestal.

La vía continuará cerrada hasta que no se finalicen accciones de liquidación del incendió. Posterior eso se habilitará de nuevo la vía. El director de operaciones de la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), Fernando Castillo, recomendó a los usuarios de la vía no viajar hasta tanto no se informe la reapertura de la vía, así como a las empresas de transporte evitar que salgan vehículos desde las terminales de transporte.

#Emergencia. Así se ve el incendio en la vía Bogotá- Villavicencio en el kilómetro 18. pic.twitter.com/Ge53SQ5LZw — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) September 28, 2022

Ya se alcanza a divisar que la vegetación está afectada debido a que el vehículo accidentado transportaba un producto inflamable y este se drenó por los sumideros, generando afectación.

REDACCIÓN BOGOTÁ

