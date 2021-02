Alcaldía cierra los gastrobares, por caos en Modelia

Tras el piloto de 'Bogotá a cielo abierto' en la capital del país, un proyecto que buscaba la reapertura gradual de restaurantes y gastrobares al aire libre, la Secretaría de Gobierno hizo un cambio el día de hoy sobre el funcionamiento de estos establecimientos.



(Además: La pandemia no se ha acabado, estas son las medidas vigentes)

A causa de las aglomeraciones registradas en la zona rosa de Modelia, en la localidad de Fontibón, el pasado fin de semana, la Secretaría decidió que los gastrobares no seguirán en el modelo de reapertura, para evitar que estos hechos se repitan.



La iniciativa iba a beneficiar a cerca de 8.600 negocios en más de 50 puntos de la ciudad, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico. No obstante, tras las denuncias de habitantes de este barrio del occidente de la ciudad sobre las concentraciones en los espacios públicos, donde incluso hubo intervención de la Policía, ahora solo serán los restaurantes los que funcionarán en estas reaperturas.

La prueba fue un video que circuló en redes sociales que evidenciaba el caos en esta zona el sábado pasado, el mismo día que la alcaldesa Claudia López visitó el sector comercial del barrio para verificar que los restaurantes y gastrobares cumplieran con las medidas.



Sin embargo, los denunciantes alegaron que el ruido en las calles y locales era constante, y que en la zona han ocurrido riñas, además de la preocupación que sienten por un posible riesgo de contagio a causa de estas concentraciones.



“Están incumpliendo las medidas de aforo y distanciamiento social, y no es la primera vez que sucede en el barrio durante la pandemia. Lamentablemente, las autoridades locales y distritales han fallado en hacer control del uso del suelo que se le está dando al barrio. No podemos aceptar, como residentes, que la alcaldesa legitime el funcionamiento de estos comercios que llevan años funcionando de manera ilegal", le dijo uno de los denunciantes a Citytv.



(Además: ¿Es víctima de un siniestro vial en Bogotá? Aquí le dan apoyo gratuito)



Estas denuncias se dieron en el fin de semana del levantamiento del pico y cédula, como restricción para ingresar a los establecimientos comerciales y públicos. Sin embargo, esta medida nunca se aplicó para los gastrobares ni restaurantes, pero sí el aforo limitado.



Además, los bares no hacían parte de este regreso gradual, pero los gastrobares sí, bajo la excusa de que la venta de alcohol era acompañamiento de comida. No obstante, dado que muchos estaban operando más como bares que como restaurantes, fueron cerrados temporalmente por las autoridades.



La Alcaldía de Fontibón asegura que estas aglomeraciones sucedieron a la hora de cierre de los establecimientos, por lo que fue necesaria la presencia de las autoridades de policía para evitar que las personas se concentraran en las calles del sector.



Ante esta situación, Camilo Ospina, presidente de Asobares, complementa lo que dice la alcaldía local con que esa es la razón por la cual se generan las aglomeraciones, tanto en Modelia como en otros puntos reconocidos de bares y restaurantes. Según Asobares, ya se han reunido con las autoridades competentes para coordinar las horas de salida de los establecimientos con el fin de evitar las concentraciones de personas en las calles.



Agregan que las aglomeraciones del pasado fin de semana se dieron por el anuncio de la alcaldesa de estas reaperturas graduales, que incluyen la ampliación del horario para estos negocios, que empezarán a funcionar hasta la medianoche, después de que venían atendiendo hasta las 11 p. m.



"Con el anuncio de la alcaldesa, de que los restaurantes pueden operar el fin de semana hasta medianoche, funcionará a partir del próximo viernes, con el decreto ", contó Ospina a EL TIEMPO.



Finalmente, Ospina hace un llamado a no generalizar que esto es culpa de los comercios, pues argumenta que la mayoría de restaurantes cuentan con los permisos y las condiciones adecuadas para funcionar.

