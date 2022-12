Desde la mañana de este sábado navideño miles de personas llegaron a San Victorino, el comercio más importante de Bogotá, a comprar regalos y la pinta del 24 a última hora. Se espera que hoy lleguen más de 300.000 compradores.



Miles de personas llegaron al centro de la ciudad buscando regalos, juguetes, accesorios, objetos para la casa, ropa y zapatos para este 24 de diciembre. Según Fenalco las ventas en este sector comercial de la ciudad han aumentado en un 40 %.



El día de hoy el comercio abrió desde la 1 de la mañana y atenderán hasta las 8 de la noche. Algunas de las razones por las que muchas personas dejaron las compras navideñas y de fin de año para este día son porque apenas les llegaron los pagos y la prima.



Se le recomienda a las personas que vayan a San Victorino, no soltar de la mano a los menores de edad; no ir en carro, ya que debido a las aglomeraciones de personas, no se puede ni caminar y la movilidad no está fluyendo en vehículos; tener sus cosas de valor bajo su protección y no descuidar sus pertenencias.



REDACCIÓN BOGOTÁ

