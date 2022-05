Bogotá es una de las siete grandes ciudades del mundo para los amantes de las bicicletas, según el periódico estadounidense The New York Times.



El reconocimiento fue hecho en el especial dedicado al ciclismo durante la temporada de verano (Summer of Cycling). Allí, la capital colombiana aparece al lado de ciudades como Copenhague (Dinamarca), Nueva York (Estados Unidos), París (Francia), Washington (Estados Unidos), Ginebra (Suiza) y San Francisco (EE. UU.).

El documento periodístico además recomienda algunos senderos para recorrer en bicicleta. De hecho, en el capítulo ‘Bogotá’, el NYT destaca dos actividades: la ciclovía dominical y la subida al alto de Patios.



El diario estadounidense comparte además detalles y recomendaciones para los interesados en vivir dichas experiencias. Por ejemplo, da un estimado del tiempo de cada recorrido y aclara que este depende del número de paradas y el estado físico de cada ciclista.

Ambos trayectos los recomienda tanto para niños como para adultos que quieran vivir la experiencia de usar bicicleta en la capital colombiana.



Sobre la ciclovía, que funciona en 127,7 km los domingos y festivos, el diario dice que se ha vuelto una atracción internacional y que es una muestra de la pasión por las bicicletas a nivel local y nacional. Resalta que las vías se cierran para los vehículos motorizados para darles prelación a las ciclas.



“De 7 a. m. a 2 p. m., aproximadamente 2 millones de personas –casi un cuarto de la población de la ciudad– se toman las calles en dos ruedas para un cierre, llamado ciclovía, un evento de participación masiva que data de mediados de los años 70”, señala el informe.



También destaca la oferta gastronómica de los senderos y las particularidades logísticas para el desarrollo de la actividad en la ciudad. Por ejemplo, se refiere a los puestos ambulantes en los que los ciclistas pueden hacer un mantenimiento a las bicicletas.



En cuanto a la subida a Patios, el reportaje lo presenta como una alternativa más desafiante a las tranquilas jornadas de la ciclovía y lo destaca como una actividad más orientada hacia las personas que buscan una experiencia competitiva, mientras conocen la fauna y flora de la ciudad.



“Los verdaderos fanáticos (de la bicicleta) comienzan incluso antes. En el lado oriental de Bogotá, una avenida conduce al pueblo cercano La Calera (...). Allí, los ciclistas empiezan a congregarse antes del amanecer para subir a una colina de 3,7 millas y 1.300 pies de alto llamada Patios”, indica el medio estadounidense. Y agrega: “Al final, todo son palmaditas en la espalda y buen humor mientras los ciclistas se dirigen a los innumerables puestos y cafés de las colinas para degustar el aguapanela y las arepas con queso”, detalla el medio.



El NYT señala que los aficionados utilizan la indumentaria de los equipos en los que compiten ciclistas colombianos.



Bogotá cuenta con 590 km de ciclorrutas permanentes y 18 km de ciclovías temporales. Según la Encuesta de Movilidad 2019, se realizan más de 880.000 viajes diarios en bici. El 24 por ciento de esos viajes son hechos por mujeres y el 74 por ciento, por hombres.

