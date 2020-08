Vuelve posibilidad de ir a parques y a la ciclovía dominical

Después de cinco meses de estar en cuarentena obligatoria el IDRD da un paso más para reactivar a la ciudad de manera deportiva y recreativa con el plan de reapertura de parques y ciclovía dominical.



Esta actividad se realizará el próximo 30 de agosto desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que los bogotanos y bogotanas salgan a disfrutar de estos espacios en compañía de sus familias o amigos.

La directora del IDRD, Blanca Inés Durán, manifestó que: “Bogotá ha sido un ejemplo de cultura ciudadana y ahora merece espacios para su recreación y su salud mental. Estamos listos para que la ciclovía y los parques sean otra muestra más de ese buen comportamiento ciudadano de los bogotanos y bogotanas”.

Parques

Serán en total 65 parques del sistema distrital, entre zonales, metropolitanos y el regional, La Florida que estarán en funcionamiento, en 19 localidades de la ciudad.

Usaquén (4), Suba (4), Fontibón (3), Engativá (4), Bosa (5), Kennedy (6), Usme (4), Ciudad Bolívar (9), Tunjuelito (2), Antonio Nariño (2), Rafael Uribe (3), Chapinero (2), Santa Fe (3), San Cristóbal (5), La Candelaria (1), Barrios Unidos (1), Teusaquillo (2), Mártires (2) y Puente Aranda (3).



Para el control de los visitantes se habilitará una puerta de ingreso y una de salida, exceptuando los parques metropolitanos Simón Bolívar y El Tunal, que contarán con dos.



El aforo será del 35% y cada escenario contará con dispensadores de gel, el servicio de los baños públicos será controlado por personal de aseo y mantenimiento, solo ingresará una persona a la vez.



Se habilitan los espacios abiertos, zonas verdes y senderos peatonales. Para evitar el riesgo de contagio y propagación de covid-19, no se permitirá el uso de parques infantiles ni gimnasios al aire libre, así como tampoco canchas ni espacios deportivos.



Ante aglomeraciones el personal de vigilancia solicitará el retiro de los asistentes. Para los dos pilotos, el uso del tapabocas y el distanciamiento social serán obligatorios.



Es importante recordar que no se permitirá el ingreso de personas con síntomas asociados a enfermedades respiratorias. Dentro de los parques no se dará apertura a los módulos de comidas ni se podrán vender alimentos. Quienes lleven mascotas deberán hacerlo con correa, no dejarlas sueltas y recoger lo que hacen.

Ciclovía

Para este plan se habilitará la ciclovía por completo, es decir, que los bogotanos y bogotanas contarán con los 127,7 kilómetros en las principales vías de la ciudad. Es una invitación a romper la monotonía de los últimos meses donde niños, jóvenes y adultos podrán salir y ejercitarse al aire libre, montar en bici, caminar, correr o patinar.

Según en IDRD del comportamiento y cumplimiento de normas, como el uso obligatorio de tapabocas y el distanciamiento social, depende que estos espacios se abran de manera permanente.

