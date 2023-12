En vivo: así será la ciclovía nocturna en Bogotá este 14 de diciembre

A partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 14 de diciembre hasta las 12:00 de la madrugada, los habitantes de Bogotá podrán disfrutar la edición número 25 de la ciclovía nocturna, bajo el nombre de 'Siente Bogotá', una iniciativa que es organizada por el IDRD.



Las personas harán un recorrido de 98,59 kilómetros, en los que tendrán la oportunidad de disfrutar “bicicine, caravanas, clases de actividad física, estaciones navideñas y hasta un ponqué gigante”, según la página del Distrito.



Algunas de las recomendaciones que debe tener en cuenta para hacer parte de la jornada son:



- No descuide a los menores de edad que tenga a su cargo. Además, se recomienda que ellos porten toda la información necesaria en caso de extravío.



- No descuide sus objetos personales.



- Debe portar siempre su documento de identidad y de la EPS.



- Use ropa y calzado cómodo para la jornada.



- Si se va a desplazar en bicicleta, utilice los elementos de seguridad como casco, cinta reflectiva y luces.

Ciclovía nocturna: oportunidad para el disfrute y tiempo de calidad en familia Foto:

Le contamos cómo avanza esta nueva jornada de ciclovía nocturna en Bogotá este 14 de diciembre.

Minuto a minuto Ciclovía nocturna en Bogotá Foto: César Melgarejo. 05:00 Vías habilitadas para la ciclovía nocturna Las vías habilitadas para la jornada de hoy son:



- Carrera 6 desde la calle 6b hasta la calle 10.



- Calle 10 entre carrera 6 y carrera 7.



- Carrera 7 entre calle 10 y calle 116.



- Calle 26 entre carrera 7 y Monumento de Reyes.



- Carrera 60 entre calle 53 y calle 26.



- Carrera 50 entre Av. Américas y Av. NQS.



- Calle 17 sur entre carrera 6 y carrera 50.



- Calle 39 sur entre carrera 50 y Av. Boyacá.



- Calle 37 entre Calle 26 y carrera 24, por la totalidad de la calzada, sentido vehicular occidente-oriente.

whatsapp 05:00 Vías habilitadas para la ciclovía nocturna - Carrera 24 entre calle 37 y calle 45, por la totalidad de la calzada occidental, sentido de circulación vehicular norte-sur.



- Av. Boyacá entre carrera 24 y calle 170 (desde calle 86C hasta calle 134 por carril segregado).



- Calle 170 entre Av. Boyacá y carrera 9 por cicloruta.



- Carrera 9 entre calle 116 y calle 170.



- Calle 147 entre carrera 19 y carrera 9.



- Calle 116 entre Av. Boyacá y carrera 7.



- Calle 72 entre carrera 7 y carrera 13.



- Calle 37 entre Calle 26 y carrera 24, occidente-oriente.

- Carrera 13 entre calle 72 y calle 73.



- Calle 73 entre carrera 13 y carrera 15.



- Av. Córdoba entre calle 116 y calle 127.



- Carrera 15 entre calle 72 y calle 127.



- Carrera 6 entre Av. 1.ª de mayo y calle 11 sur.



- Carrera 7 entre calle 11 sur y calle 6B.



- Calle 6b entre carrera 7 y carrera 6.



- Carrera 60 entre Calle 53 y Calle 63, por la totalidad de la calzada oriental, sentido de circulación vehicular sur-norte habilitando el carril oriental desde la calle 53 hasta la calle 57 para vehículos.

Mapa ciclovía nocturna Foto: IDRD

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS