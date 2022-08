Este jueves 11 de agosto, en el marco del XXV Festival de Verano, se realizará la tradicional ciclovía nocturna en Bogotá. Entre las 6 p .m. y la medianoche, se habilitarán 97,7 de los 127 kilómetros de la ciclovía que habitualmente se hace los domingos.





(Le puede interesar: Ciclovía nocturna en Bogotá será este jueves 11 de agosto: estas serán las rutas)

(Para seguir leyendo: ¿Fritanga o miedo?: esta semana vuelve el Fritanga Fest a Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Ciclovía Nocturna en Bogotá - 11 de agosto Foto: IDRD

En esta ocasión, la actividad lleva el nombre de Ciclovía Nocturna Cachaca porque, además de la ya conocida apertura de vías para que ciclistas rueden en la noche, habrá un homenaje a las tradiciones bogotanas. “Vamos a tener un recorrido con personajes de la historia de Bogotá. Estarán recorriendo la ciclovía y mostrando cómo eran los vestidos y las formas de ser de los cachacos antiguos. Es para que la gente pueda disfrutar de una vuelta por la historia”, afirma Blanca Durán, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).



Este desfile cachaco podrá encontrarse mañana a partir de las 7 p. m. frente al parque Renacimiento, en la avenida calle 26 con carrera 19, desde donde saldrá una ‘bicirrolada’ que será liderada por la Miss Mundo Colombia, Margarita Penagos.

“Ella va a estar en parte del recorrido, va a saludar al público, se podrán tomar fotos con ella y les contará lo que están haciendo desde Miss Mundo”, agregó Durán.

(Además: Exhabitantes de calle encuentran en la bicicleta una segunda oportunidad)

Actividades en la Ciclovía Nocturna

Este jueves, el parche no será solo salir a montar en bicicleta, patinar, trotar o dar un paseo en la noche. El IDRD tendrá una serie de actividades en puntos como el parque metropolitano Simón Bolívar, donde habrá bicicine y una zona de comidas en foodtrucks.



“Habrá opciones de todo tipo de comidas para que la gente llegue, descanse de su recorrido en cicla, coma algo, la pase bien un rato y después pueda arrancar la película. La función de cine al aire libre, que será completamente gratuita, será a las 7 p. m.: se proyectará la película Elvis, que cuenta la historia del ‘rey del rock’.



La zona de foodtrucks, por su parte, estará abierta entre las 7 p. m. y las 11 p. m.

Adicionalmente, se tendrán habilitados tres puntos de recreovía: en la carrera 50 con calle 2D (parque del barrio El Sol), calle 16 con carrera 19 (parque Renacimiento), carrera 7.ª con calle 36 (parque Nacional). Allí, encontrará puntos de actividad física y recreativa para todas las edades.



Para la ciclovía nocturna habrá presencia de guardianes de la ciclovía, de 40 gestores de convivencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, Policía de Tránsito y Policía de Vigilancia.



Si usted asiste en bicicleta, por motivos de seguridad vial no olvide llevar luces y alguna prenda reflectiva que lo haga visible. Lleve, además, una cadena o candado para asegurar su bicicleta en caso de que tenga que hacer alguna parada.

Se recomienda, además, llevar ropa cómoda y suficiente hidratación.

(Le recomendamos: Una vida de película: la osada ciclista y cineasta de Ciudad Bolívar)

Cierres y desvíos por la Ciclovía Nocturna



Si usted no participa en la ciclovía nocturna, prográmese de todas maneras. Esta actividad implicará cierres viales similares a los que habrá los domingos: téngalo en cuenta para los recorridos tanto de transporte particular como los de transporte público. Por ejemplo, tenga presente que los buses duales que normalmente transitan por la carrera 7.ª (sentido norte-sur) hacen desvíos cuando hay ciclovía dominical. Para más información, conéctese con las cuentas de Twitter @TransMilenio y @BogotaTransito.



“Recomendamos a los bogotanos y bogotanas que mañana no saquen el carro, que aprovechen a salir en bicicleta o en transporte público... como vamos a tener cierres en varias de las vías principales, seguramente se puede presentar un poco de congestión”, indicó Durán.



Estos son los desvíos autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad:



- Los usuarios que transitan en sentido Sur-Norte por la carrera 9 y toman la Av. calle 72 al Occidente y Av. carrera 15 al Norte, deberán circular por la calle 85 al Oriente, Av. carrera 7 al Norte y Av. calle 100 al Occidente donde se empalmarán con su recorrido habitual.

- Los usuarios que transitan en sentido Occidente-Oriente y Oriente-Occidente por la Av. calle 127 y desean tomar la Av. carrera 15 al Sur, deberán tomar la Av. carrera 19 al Sur hasta la Av. calle 100 por donde se empalmarán con su recorrido habitual

- Los usuarios que transitan por la Av. calle 116 entre carrera 7 y Av. Boyacá deberán tomar el contraflujo que se habilitará sobre la calzada Sur



- Los usuarios que transitan en sentido Norte-Sur por la Av. carrera 7 y desean tomar al Occidente por la Av. calle 116 podrán tomar la Av. calle 127 al Occidente o continuar al Sur por Av. carrera 7 y Av. calle 100 al Occidente



- Los usuarios que transitan por la Av. calle 170 en sentido Occidente-Oriente y desean tomar la Av. carrera 9 al Sur deberán continuar por la Av. calle 170 al Oriente y Av. carrera 7 al Sur



- Los usuarios que transitan en sentido Occidente – Oriente por la calle 147 deberán tomar la Av. carrera 19 al Sur y retornan al Norte a la altura de la calle 146 hasta la Av. calle 161 al Oriente y Av. carrera 7 al Sur



- Los usuarios que transitan en sentido Occidente-Oriente por la Av. calle 26 deberán tomar la calle 25 al Oriente, carrera 40 (Av. Trabuchi) al Sur, Av. Américas al Oriente y calle 24 al Oriente



- Los usuarios que transitan en sentido Sur-Norte por la carrera 7 deberán tomar la Av. Primera de Mayo al Occidente y Av. carrera 10 al Norte



- Los usuarios que transitan en sentido Sur – Norte por la Av. carrera 10 deberán tomar la Av. calle 26 al Occidente, carrera 19 al Norte, Diagonal 40A al Oriente y Av. carrera 7 al Norte



- Los usuarios que transitan en sentido Sur-Norte por la Av. NQS y desean tomar la calle 17 Sur al Oriente deberán tomar la Av. Primera de Mayo



- Los usuarios que transitan en sentido Sur-Norte por la carrera 7 y desean tomar la calle 17 Sur al Occidente deberán tomar la Av. Primera de Mayo



- Los usuarios que transitan en sentido Norte-Sur por la Av. carrera 50 entre calle 6 y Autopista Sur deberán tomar la calle 6 al Oriente, transversal 42 al Sur, Av. calle 3 al Occidente y Av. carrera 68 al Sur



- Los usuarios que transitan en sentido Norte-Sur por la Av. carrera 7, deberán tomar la Av. calle 100 al Occidente, retorno al Oriente a la altura de la Av. carrera 15, Av. calle 100 al Oriente y Av. carrera 11 al Sur



- Los usuarios que transitan en sentido Norte-Sur por la carrera 5 deberán tomar la Av. calle 26 al Oriente y carrera 3 al Sur



Vías alternas



● Av. NQS

● Av. Caracas

● Av. Calle 13

● Av. Circunvalar

● Av. Ciudad de Cali

● Av. Calle 80

● Av. La Esperanza

● Av. Calle 100

● Av. Calle 127

Sigue el Festival de Verano

Aún quedan eventos por disfrutar de este Festival de Verano, que irá hasta el 15 de agosto.



Entre las actividades imperdibles está asistir a la plaza La Santamaría, no a una corrida de toros, que ya no se realizan en Bogotá, sino a un evento deportivo. “La plaza es la Plaza de la Vida y por lo tanto va a tener la posibilidad de ver deporte, de jóvenes que van a estar allí compitiendo. La entrada es gratuita, los ciudadanos pueden entrar a conocer la parte de graderías de la plaza y, también, cuando se habilite, practicar el deporte en la arena. Queremos que deporte y los deportes de playa, que a veces parecen tan lejanos para los bogotanos, los puedan disfrutar allí”, explicó Durán. Ya se han adelantado competencias femeninas y masculinas de lucha libre y voleibol playa y ahora, entre el 12 y 14 de agosto, de 8 a. m. a 6 p. m., habrá Campeonato Nacional de Balonmano Playa y una serie de actividades recreativas el 15 de agosto, de 8 a. m. a 12 m.

Facebook Twitter Linkedin

Festival de Verano en la Plaza La Santamaría Foto: Andrés Rot/IDRD



Otro imperdible es el Bogotá Ninja, una competencia de agilidad en una pista de obstáculos. Esta se realizará del 13 al 15 de agosto, de 9 a. m. a 5 p. m., en el parque Simón Bolívar. Tampoco puede dejar de asistir al Conciertazo de Verano IDRD-Olímpica el 14 de agosto. de 3 p. m. a 10 p. m., en la plaza de eventos del parque Simón Bolívar.

EL TIEMPO