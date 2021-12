Después de dos años, regresa la tradicional ciclovía nocturna a Bogotá. Esta será la edición número 29, luego de no haberse podido realizar por la situación pública de salud de la pandemia.



El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que el horario de funcionamiento será de 6 de la tarde hasta la medianoche y que se habilitarán 97,3 kilómetros de los 127 que normalmente tiene la ciclovía dominical (ver gráfico).





Ciclovía Nocturna by Ana Puentes on Scribd

“Esperamos contar con la presencia de 2 millones de personas cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, como son el uso obligatorio de tapabocas y el distanciamiento social de un metro con otras personas”, dijo Yannin Donado, directora (e) del IDRD.



Durante el recorrido, los asistentes podrán participar en diferentes actividades, como el concurso de la mejor bicicleta decorada con temática navideña y luces sobre la ciclovía. Los concursantes deberán realizar una publicación en sus redes sociales con la etiqueta #CiclovíaBrilla, y el ganador será el que tenga más ‘me gusta’.



Además, por la avenida Boyacá entre las calles 134 y 170 estará circulando una gran caravana de bicicletas iluminadas con luces. La actividad se iniciará a las 7 de la noche, y el punto de encuentro será la avenida Boyacá con calle 135.



Profesionales del IDRD estarán realizando activaciones con sesiones dirigidas de danza, meditación, rumba, entre otras temáticas, en la avenida Boyacá con calle 147; el parque El Sol, ubicado en la carrera 50 con calle 3.ª y entre la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo.



En el parque Renacimiento, en la calle 26 con carrera 19, también habrá activación y una exhibición de fotografías iluminadas.

Por otra parte, durante el desarrollo de la ciclovía nocturna el IDRD entregará sorpresas a los usuarios asistentes a esta gran actividad de recreación en diferentes puntos de la ciudad.

¿Va en carro?: planee su viaje

Si usted es conductor de carro particular o de motocicleta, pasajero o usuario de transporte público, tenga presente que el regreso a casa estará cruzado por cierres parciales o totales y desvíos para dar paso a esta actividad recreativa.



Ya la Secretaría Distrital de Movilidad tiene un plan de manejo de tránsito que incluye desvíos claves en el norte de Bogotá que usted puede consultar en la página www.movilidadbogota.gov.co. Además, se hace un llamado a tener en cuenta vías alternas como la carrera 30, la avenida Caracas, la calle 13, la Circunvalar, la avenida Ciudad de Cali, la calle 80, la avenida La Esperanza, la calle 100 y la calle 27.



La recomendación general, en todo caso, es planear bien los viajes en la noche, verificar las rutas y estar atento a las cuentas de redes sociales @BogotaTransito y @TransMilenio.



Según indicó Movilidad, las troncales de TransMilenio no se verán afectadas por la realización de la actividad y todas funcionarán con normalidad. Por tanto, podría ser una de las opciones más convenientes para el regreso a casa. La misma entidad recomendó “no hacer uso del vehículo particular para este día” o, en caso de hacerlo, “realizar su retorno a casa antes de la hora de inicio de la actividad”.

Consejos para los ciclistas

Para quienes se movilicen en bicicleta, durante la ciclovía, la recomendación es que lleven luces, reflectivos y casco para que puedan hacer recorridos seguros. También es vital que no descuiden su bicicleta ni la dejen recargada en algún lugar sin ningún tipo de elemento de seguridad: no está de más una buena guaya o un candado U-Lock.



Aproveche, además, para hacer el registro de su bicicleta antes de salir a rodar. Ahora el proceso es 100 por ciento digital –ya no tendrá que reclamar sticker en punto físico– y lo puede hacer a través de www.registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co: no olvide que en 2022 todas las bicicletas, de manera obligatoria, deben estar registradas.



Por otra parte, la principal recomendación que hacen las autoridades es evitar las aglomeraciones y cumplir con las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas y el lavado o desinfección de manos. A su vez, es clave mantener una constante hidratación.



Además, en las vías se dará el cierre de carriles por calzada y es importante que los ciclistas cumplan con las indicaciones de las autoridades de tránsito y gestores del IDRD para pasar cuando ellos lo indiquen. Si lleva a su mascota, es importante que utilice el collar y recoja los excrementos que haga. Asimismo, no transporte a niños ni acompañantes en la barra o manubrio.

