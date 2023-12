Las actividades que puede realizar durante la ciclovía nocturna del 14 de diciembre

El próximo jueves, 14 de diciembre, se llevará a cabo la edición número 25 de la ciclovía nocturna, bajo el nombre de 'Siente Bogotá'. Será un recorrido de 98,59 kilómetros que atravesarán diferentes vías de la capital colombiana.



Los ciudadanos podrán disfrutar de la jornada en patines, caminando, corriendo, en patineta, en bicicleta o simplemente caminando en compañía de sus seres queridos, de conformidad con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). También podrán hacer parte de algunas actividades durante la jornada. Le contamos cuáles son.



Quienes deseen hacer parte de la jornada, deberán tener en cuenta algunas recomendaciones para mantener su bienestar durante la jornada, según el IDRD:



- No descuide a los menores de edad que tenga a su cargo. Además, se recomienda que ellos porten toda la información necesaria en caso de extravío.

- No descuide sus objetos personales.

- Debe portar siempre su documento de identidad y de la EPS.

- Use ropa y calzado cómodo para la jornada.

- Si se va a desplazar en bicicleta, utilice los elementos de seguridad como casco, cinta reflectiva y luces.



La ruta de la ciclovía nocturna

De conformidad con la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, estas serán las vías habilitadas este jueves, 14 de diciembre:



- Carrera 6 desde la calle 6b hasta la calle 10.

- Calle 10 entre carrera 6 y carrera 7.

- Carrera 7 entre calle 10 y calle 116.

- Calle 26 entre carrera 7 y Monumento de Reyes.

- Carrera 60 entre calle 53 y calle 26.

- Carrera 50 entre Av. Américas y Av. NQS.

- Calle 17 sur entre carrera 6 y carrera 50.

- Calle 39 sur entre carrera 50 y Av. Boyacá.

- Carrera 60 entre calle 53 y calle 63, por la totalidad de la calzada oriental, sentido de circulación vehicular sur-norte habilitando el carril oriental desde la calle 53 hasta la calle 57 para vehículos.

- Calle 37 entre calle 26 y carrera 24, por la totalidad de la calzada, sentido vehicular occidente-oriente.

- Carrera 24 entre calle 37 y calle 45, por la totalidad de la calzada occidental, sentido de circulación vehicular norte-sur.

Mapa de la ciclovía nocturna en Bogotá. Foto: IDRD

- Av. Boyacá entre carrera 24 y calle 170 (desde calle 86C hasta calle 134 por carril segregado).

- Calle 170 entre Av. Boyacá y carrera 9 por cicloruta.

- Carrera 9 entre calle 116 y calle 170.

- Calle 147 entre carrera 19 y carrera 9.

- Calle 116 entre Av. Boyacá y carrera 7.

- Calle 72 entre carrera 7 y carrera 13.

- Carrera 13 entre calle 72 y calle 73.



- Calle 73 entre carrera 13 y carrera 15.

- Av. Córdoba entre calle 116 y calle 127.

- Carrera 15 entre calle 72 y calle 127.

- Carrera 6 entre Av. 1.ª de mayo y calle 11 sur.

- Carrera 7 entre calle 11 sur y calle 6B.

- Calle 6b entre carrera 7 y carrera 6.

Actividades para realizar durante la ciclovía nocturna

Además de disfrutar de las vías de Bogotá usando su bicicleta, patines, corriendo, caminando y en general haciendo ejercicio físico, también podrá disfrutar de una serie de actividades durante la jornada:



- Bicicine: en el Parque Simón Bolívar se proyectará la película ‘La traviesa hada de los dientes’, a partir de las 6:00 p. m.



"Cuando Violetta pierde de forma catastrófica su examen de hada de los dientes, la traviesa criatura no acepta el resultado y se cuela en el mundo de los humanos. Llega directamente a la habitación de Maxie, una niña de 12 años que acaba de mudarse del campo a la ciudad y que echa de menos su antiguo y verde hogar. A su lado, Violetta descubrirá su verdadera vocación", es la sinopsis de la película que tiene una duración de 85 minutos.



También habrá una muestra gastronómica que acompañará a los cinéfilos que asistan en sus bicicletas.

- Ciclopaseo: el personal del IDRD guiará la ruta del ciclopasea, el cual dará inicio a las 6:30 p. m. en la carrera 7 con calle 28, frente la Museo Nacional, finalizando en el Parque Simón Bolívar.



- Cumpleaños de la ciclovía: para celebrar el cumpleaños número 49 de la ciclovía de Bogotá, habrá una torta gigante en el Parque Simón Bolívar para reconocer la cultura de la bicicleta y el festejo del evento.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO