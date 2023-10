Polémica por captura de guardián de ciclovía en Bogotá: testigos dan nuevos detalles

Las imágenes de la captura de un funcionario del IDRD por parte de una patrulla de la Policía, la cual iba transitando por una ciclovía, han causado indignación entre los capitalinos. Pero ¿por qué el vehículo andaba por este corredor, que es exclusivo para ciclistas y peatones todos los domingos?



En varios de los videos que han circulado se ve cómo los policías le ponen unas esposas al guardián de la ciclovía, después de que este, al parecer, les reclamó por andar a altas velocidades.



El suceso ocurrió en la carrera Séptima con calle 36, a la altura del Parque Nacional. Tanto la alcaldesa Claudia López como la directora del IDRD, Blanca Inés Durán, se han pronunciado al respecto para que las autoridades investiguen lo sucedido.

Las personas presentes protestaron para que lo liberaran. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO contactó a algunos de los testigos, quienes mencionaron que los uniformados llegaron a la zona debido a un incidente que se presentó con unos ciudadanos en la ciclovía.



"Sobre las 7 y 20 de la mañana del domingo, vi que un ciudadano estaba haciendo una maniobra que no está permitida y me le acerque a decirle que se detuviera", le dijo a este diario un funcionario del IDRD.



El hombre agregó que el joven, quien tendría aproximadamente 15 años, en vez de retirarse de la escena, se quedó observándolo.



"Él se quedó mirándome de mala manera y me hizo señas como de 'qué me mira', entonces yo me devolví y me le hice al frente. Iba con un amigo y me preguntó que cuál era la tiradera, a lo que yo solo respondí que si necesitaba algo, que por qué me hacía señas", agregó.



El joven, según relató, le dijo: "Es que usted es un bobito", insulto que el funcionario prefirió no responder, por lo que habría decidido solamente tomarle una foto a los dos jóvenes.

Sin embargo, vio que había un grupo de uniformados cerca y, según relató, decidió contar lo que había sucedido.



"Los policías hicieron el registro de la persona, quien no tenía su documento de identidad ni de propiedad de la bicicleta", indicó.



Mientras las autoridades "decomisaban" la bicicleta, el funcionario decidió alejarse de la escena.



No obstante, el tema no terminó ahí, pues otro testigo mencionó que los jóvenes, aparentemente, tenían un comportamiento agresivo, por lo que los uniformados pidieron refuerzos.



En este video se puede ver como el patrullero de la policía @PoliciaBogota agrede al guardián de la ciclovia que le solicita qué baje la velocidad. La autoridad es la primera que debe dar ejemplo. pic.twitter.com/buSRjvpEXd — 🏳️‍🌈 Blanca Duran (@blancaduranh) October 8, 2023

La llegada de la patrulla

Aunque el funcionario afirmó que "no fue un asunto de gravedad", al lugar llegó una patrulla que venía del barrio Las Cruces, y que se encontraba cerca en el momento cuando llegó la llamada pidiendo ayuda, a unos 15 o 20 metros del lugar de los hechos.

Fue entonces cuando apareció el guardián de la ciclovía, al parecer para solicitar que el vehículo bajara la velocidad, ya que es un lugar por el que transitan peatones y ciclistas.

Uno de los testigos le explicó a este diario que el funcionario que les reclamó a los uniformados les habría dicho: "Hagan lo que quieran", por lo que los policías procedieron a detenerlo.

🔴 Vehículo de Policía atraviesa ciclovía en Bogotá; detienen a un hombre por reclamar ➡️ https://t.co/lvM23ICtn2 pic.twitter.com/lH439FfRxC — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 8, 2023

"Ni siquiera le explicaron por qué; solo se lo llevaron", dijo una de las personas presentes en la escena.



El hombre fue esposado y se lo llevó la patrulla. Al parecer, le impusieron un comparendo y luego fue liberado.

Lo que dijeron las autoridades

La directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRID), Blanca Inés Durán, mencionó que se comunicó con la General Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, para que brinde su apoyo en el caso con el fin de que "se respete y maneje de la mejor manera la ciclovia de Bogotá, un patrimonio de más de 45 años que no puede ser violentado por un patrullero".



Por su parte, el coronel Herbert Benavidez dijo en un video que "la Policía Nacional ha dispuesto una investigación con el fin de identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron a esta actuación e identificar si se actuó dentro del marco normativo".

Aunque está en investigación, nadie, menos una autoridad, está por encima de la norma de respetar un espacio exclusivo para peatones y ciclistas, que estuvieron en riesgo por cruzar en carro a alta velocidad, y además irrespetar y abusar de un servidor público haciendo su… https://t.co/m2KSy6OygS — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 9, 2023

La alcaldesa Claudia López también se pronunció sobre los hechos, y afirmó que el caso aún está en investigación. Sin embargo, recalcó que hay que respetar un espacio que es exclusivo para peatones y biciusuarios.



"Aunque está en investigación, nadie, menos una autoridad, está por encima de la norma de respetar un espacio exclusivo para peatones y ciclistas, que estuvieron en riesgo por cruzar en carro a alta velocidad, y además irrespetar y abusar de un servidor público haciendo su trabajo. Le he exigido a la comandancia de la Policía que determine y si es del caso imponga las sanciones respectivas", escribió en sus redes sociales.

¿Abuso de autoridad?

Varios ciudadanos han manifestado que este es un caso de abuso de autoridad, lo cual significa que un funcionario público hace que "prevalezca su propia voluntad (actos caprichosos) sobre la ley y con el fin de conseguir intereses personales y no el interés público", dice la página del Ministerio de Justicia.



Este medio consultó a Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados de Colombia, quien dijo que “la ciclovía es un espacio de circulación restringida para todo tipo de vehículos. Solo pueden transitar cuando se trata de situaciones de extrema urgencia, como una ambulancia que transporta un herido o una patrulla de la Policía que persigue a un delincuente".



Por lo tanto, enfatizó que, “salvo que hubiere incurrido en excesos de violencia verbal o física”, no hay una razón aparente para que el funcionario haya sido esposado y llevado a una inspección para imponerle un comparendo.

REDACCIÓN BOGOTÁ