Para las elecciones presidenciales de este domingo, 29 de mayo, la Alcaldía de Bogotá -junto con el secretario de Gobierno, los 20 alcaldes locales, la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Ministerio Público- instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la jornada.



Asimismo, anunció las medidas que se tomarán con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los ciudadanos a la hora de votar.



“Bogotá será la ciudad con el mejor dispositivo de seguridad, contaremos con más de 10.500 efectivos de la Policía en los diferentes puntos de votación y estratégicos y 1.500 efectivos del Ejército. En Sumapaz y en las entradas de Bogotá habrá controles estrictos”, indicó Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.



En cuanto a las medidas, habrá Ley Seca desde el sábado a las 4 p.m., hasta el lunes festivo a las 12 m. De igual manera, desde el viernes 27 de mayo hasta el miércoles 1 de junio, se adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas.



Además, continuará la restricción al parrillero hombre (de 7 p.m. a 4 a.m., los días jueves, viernes y sábado) y la restricción a aglomeraciones en parques, corredores ambientales y plazas urbanas, entre las 10 p.m. y las 4 a.m.



Con respecto a la ciclovía, Jiménez aseguró que el domingo no habrá. Sin embargo, el lunes festivo sí se habilitará.



Las autoridades distritales también indicaron que se ubicarán 350 gestores de convivencia, los cuales estarán acompañando la jornada electoral, y se tendrán en reserva más de 600 gestores de diálogo preparados en logística y delitos electorales para atender cualquier denuncia.

Ruta especial para TransMilenio

Las autoridades anunciaron una ruta especial para Corferias que contará con dos vehículos que circularán entre 8 a.m. 5 y p.m. Según TransMilenio, el servicio beneficiará la conexión entre los corredores de la troncal de la NQS, Av. las Américas, Calle 19 y Corferias.



Por otro lado, para el componente de alimentación, se va a tener 12 % de oferta adicional distribuidos desde las 07:00 a.m.- 7:00 p.m.



Para el componente zonal se programarán vehículos de refuerzo en las rutas que circulan en la zona de influencia de los puntos de votación de la ciudad, distribuidos en la hora pico de la jornada electoral.

