Ciclorruta temporal de la calle 13 costará 5.300 millones de pesos

Hacer una nueva ciclorruta temporal en la calle 13, en reemplazo de la que hay por el centro de la calzada, le costará a Bogotá, al menos, 5.300 millones de pesos. Así lo confirmó ayer la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), después de presentar un informe de la adecuación de este nuevo espacio.

Aunque el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) le aseguró a este diario que la propuesta de Secretaría de Movilidad era hacer una ciclorruta del costado sur de la calle 13 entre la carrera 135 y la avenida Boyacá, la UMV aseguró que solo se los ha contratado para construir el tramo entre las carreras 97 y 135. Es decir, con los 5.300 millones de pesos se intervendrán 3,6 kilómetros en la zona de reserva vial.



Será una solución temporal mientras, entre 2021 y 2022, se estructura el proyecto de ampliación de la calle 13: la eterna deuda del Distrito. Esto será lo que cambie definitivamente a la calle 13 y dé soluciones de transporte público, malla vial vehicular y espacios óptimos para los ciclistas y los peatones.



Por lo pronto, como se especifica en el informe, se trabajará una solución temporal de 4,20 metros de ancho “de los cuales 3 metros serán destinados para la circulación de bicicletas y 1,20 metros para peatones. En algunos sectores, por el espacio disponible, se reducirá la sección, pero en ningún caso el ancho de la ciclorruta será inferior a 2,40 metros y siempre existirá espacio para los peatones”.



Es decir, la solución temporal no incluirá solo la ciclorruta sino la intervención integral para generar espacio peatonal.

“No solo vamos a adecuar una ciclorruta, sino que vamos a hacer un mejoramiento interesante del sector. Puede ser un mejoramiento visual y de condiciones de movilidad”, aseguró el director de la UMV, Álvaro Sandoval, quien confirmó que los trabajos ya empezaron en el primer tramo de intervención, es decir, el que va entre las carreras 97 y 100. “El jueves estábamos colocando un geotextil. Una vez compactemos, empezaremos a poner la capa asfáltica”.

Así se prepara el terreno para hacer la ciclorruta. Foto: UMV

Darío Hidalgo, experto en movilidad, afirma que el ancho de la ciclorruta “es coherente con el volumen de ciclistas y los lineamientos de la Guía Para Cicloinfraestructura para Ciudades Colombianas, del Ministerio de Transporte y Despacio”; pero advierte que el espacio peatonal es estrecho. Aunque, en cualquier caso, asegura que “es una mejora muy importante frente a la situación actual, en la que el espacio público no cuenta con andenes construidos y está invadido de vehículos”.

En detalle

El director de la UMC indicó que la obra se dividirá en seis tramos. Cada uno tendrá un cronograma diferenciado. El primero en estar listo, por ejemplo, sería el que va entre las carreras 97 y 100, que inició trabajos el 4 de enero y, según el documento de la UMV, estaría listo el 15 de febrero. Luego irían comenzando y terminando los trabajos de los otros cinco tramos hasta finalizar todo el proyecto el 7 de mayo.



La ciclorruta, que será hecha a nivel de la vía, irá segregada del carril de vehículos y de los peatones por un sistema de taches amarillos, similar al que se ve hoy en la ciclorruta de la carrera 7.ª. Los peatones, por su parte, transitarán del lado interior de la intervención. Es decir, en orden, de adentro hacia la vía irían: la zona peatonal, la ciclorruta, los paraderos (cuando los haya) y, luego, la calzada vehicular.



Hidalgo anotó que para que se garantice el acceso seguro del peatón al paradero es clave “algún elemento de reducción de velocidad de bicicletas y señalización para que ese conflicto de cruce (peatón-ciclorruta) no genere incidentes. Se puede reforzar en una etapa inicial con campañas y acompañamiento de guías de la Secretaría de Movilidad”.



Con esto, como explicó esta semana la alcaldesa Claudia López, se conservará la infraestructura que garantice viajes seguros para los ciclistas sin restar espacio a los vehículos motorizados.



Después de todo, se demostró que la generación de un espacio seguro llamaba más viajes en bicicleta. Un derecho de petición respondido por la Secretaría de Movilidad al concejal Andrés Forero asegura que, en las horas pico, creció el número de viajes en bicicleta en la zona de la ciclorruta temporal.



“Para el periodo comprendido entre el 7 de diciembre y el 11 de diciembre de 2020, se registró un volumen de 3.074 y 3.190 ciclistas en los periodos de la mañana (06:00-08:00) y tarde (17:00-19:00) respectivamente cifras que son superiores a las que presentaban en los mismos períodos en condiciones anteriores a la disposición de la ciclovía temporal, los cuales eran en promedio 944 ciclistas en la hora pico de la mañana y 877 ciclistas en la hora pico de la tarde (incrementos del 326% y 346% respectivamente)”.



Sin embargo, este modelo de nueva ciclorruta no estará exentos de retos.

Render de la ciclorruta por la calle 13 Foto: UMV

Un trabajo complejo

“Esta es una zona que tiene de todo: andenes anchos, andenes pequeños, acceso de tractomulas a talleres, montallantas, y lo que hemos hecho es tratar de hacer el proyecto con la menor cantidad de problemas”, comenta el director de la UMV, quien sostiene que ya se hizo una socialización con la comunidad de la zona: “No se van a restringir las actividades que hoy se tienen, pero lo vamos a organizar y no se va a permitir que haya camiones parqueados sobre las ciclorrutas”.



Precisamente, tratar de acomodar el proyecto al complejo contexto de la calle 13 le demandará a la UMV prever en el diseño los accesos de los vehículos de carga los parqueaderos y talleres, organizar pasos seguros de la zona peatonal a los paraderos del transporte público y transformar un espacio que, por años, ha sido piedras, tierra y polvo y llantas enterradas.

Así se prepara el terreno para hacer la ciclorruta. Foto: UMV



“Como en otros puntos de la ciudad, será un tema de conciliación predio a predio del uso adecuado del espacio público y las actividades comerciales. Será importante el diálogo para mitigar conflictos”, anota Hidalgo.



Lo cierto es que, por ahora, la ciclorruta que hay en el centro de la calzada se mantendrá. Esto con el objetivo de no dejar desprotegidos a los nuevos viajeros en bicicleta que se mueven por el corredor. El IDU le confirmó a este diario que “aún no se ha definido la fecha de traslado de las barreras tipo New Jersey”.



También se mantendrá, de 2 a 7:30 p. m., el reversible por la calle 24 entre carreras 103 y 129. Este fue implementado para aliviar el tráfico de la calle 13.

