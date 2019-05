CicloFontibón: el club que reúne a ciclistas de todas las edades

El 5 de mayo de 2004, un grupo de aficionados a las bielas y los pedales decidieron unirse para crear un club de ciclismo que no solo saliera a rodar por la ciudad a competir, sino a trabajar por el bienestar de los miles de personas de todas las edades que a diario usan la bicicleta para ir a estudiar o a trabajar.

En el barrio Boston, de la localidad de Fontibón, nació CicloFontibón, el colectivo en el que personas de todas las edades pueden participar.

‘Barbitas’, como es conocido Pedro Sosa, fue el gestor de este proyecto. A él se unió Alejandro Álvarez, un diseñador industrial que vive por y para la bicicleta. “Nació simplemente con la intención de hacer lo que amamos, que es montar en bici”, afirma.

Este grupo de ciclistas, a diferencia de otros colectivos y clubes que recorren la capital, se rige bajo la estricta premisa de la seguridad sobre todas las cosas.



“Trabajamos en sensibilización en todo lo que implica el uso de la bicicleta, como el uso del casco, el no uso de audífonos, no uso de distractores como el teléfono, de usar reflectivos y luces en horas de la noche”, indica Alejandro Álvarez, quien además es el secretario del ‘pelotón’.



También hacen campañas de sensibilización con aquellos usuarios de la bici que denominan ‘anónimos’: son los que andan en el ‘caballito de acero’, pero que no usan casco ni reflectivos, en la noche o en la madrugada.



CicloFontibon no solo se caracteriza por su preocupación con todo lo que atañe a la seguridad de los biciusuarios, también son conscientes de que el gusto por andar en bicicleta no se pierde con la edad. A las actividades que realiza el colectivo se suman personas de todas las edades, hombres y mujeres que después de jubilarse encuentran en la bici un estímulo adicional para sus vidas.



Tal es el caso de José Martínez, quien ingresó al colectivo hace dos años, después de comprar una bicicleta de carreras usada y oxidada. “Estaba aburrido en la casa, yo soy pensionado y a esta edad es muy difícil encontrar algo que motive y esa motivación la encontré en andar en bici”.

Compiten por categorías, desde adolescentes hasta pensionados. Estos últimos son los más aguerridos, según dice Alejandro. “Eso es una detalle bien sorprendente, porque hay señores de la tercera edad que tienen un físico impresionante y a veces vemos cómo dejan rezagados a los más jóvenes”.



Precisamente, para celebrar su cumpleaños, están preparando una competencia. La carrera, que en esta edición no contará con el acompañamiento de las instituciones, tendrá cinco categorías: desde la Super A, para los más jóvenes, hasta la denominada Master Super E, para personas de 65 años en adelante.



El grupo está compuesto por casi 70 miembros. Además, hacen parte del Consejo de la Bicicleta en Fontibón, en donde son uno de los siete colectivos que los integran. Lo que los lleva a trabajar de la mano con instituciones locales y distritales.



“Sabemos que en Bogotá en estas últimas administraciones se han empeñado en tener un constante crecimiento del uso de la bicicleta por temas de economía, medioambiente, la congestión que vive Bogotá y otras cuestiones”, explica Álvarez.



Su trabajo no solamente consiste en salir a rodar y competir, también realizan labores de acompañamiento en instituciones del Distrito con el apoyo de la alcaldía local. “En los colegios asistimos a actividades pedagógicas en las jornadas de la mañana y tarde, como caravanas; además ayudamos en campañas educativas sobre la bici”.



Reconocen que en estos 15 años de andar por las carreteras de la capital, la forma de influir en la gente ha mutado. “Este cambio ha ido enfocado al tema de estar acompañando a las entidades en el aprovechamiento de la bicicleta como medio de transporte”, explica Alejandro.

