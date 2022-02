La iniciativa del uso de la bicicleta con el fin de mejorar la movilidad de la ciudad que se ha venido promoviendo en la ciudad con más fuerza desde la Alcaldía de Claudia López, ha generado algunas dudas respecto a lo que pueden o no hacer los ciclistas que usan sus bicicletas como medio de transporte.



Aunque para muchos conductores es un dolor de cabeza que los ciclistas transiten por los carriles viales y los consideren como invasores de la vía, ellos no están infringiendo las leyes.



Según la Ley 1811, creada con el fin de incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional, mitigar el impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana; expone que las bicicletas son consideradas como un medio de trasporte como cualquier otro, y por ende, pueden utilizar tanto las ciclo vías, como los carriles viales.

Sin embargo, es importante resaltar que aunque los ciclistas tengan el derecho de transitar en la misma vía que los vehículos, también deben respetar las normas de tránsito y el Código Nacional de Tránsito.



Entre las normas que deben cumplir los ciclistas que transitan por las vías, están: no pasarse los semáforos en rojo, no transitar en contra vía, respetar el paso de los peatones, uso del casco de protección correctamente abrochado, utilizar una luz roja atrás y una luz blanca adelante, aparte de usar vestimenta que sea visible en las noches para que los conductores de vehículos puedan verlos.



En caso de que los ciclistas no cumplan con las normas establecidas, los agentes de tránsito pueden multarlos como a cualquier conductor de vehículos que infringe las normas.



No obstante, lo más recomendable es que si hay infraestructura ciclo vial, transiten por ahí, con el fin de evitar accidentes en la vía.



REDACCIÓN EL TIEMPO