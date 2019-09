Entre enero y agosto del 2019 han muerto 48 ciclistas en Bogotá

Entre el 1 de enero y el 31 agosto de este año han muerto 48 ciclistas en siniestros viales en Bogotá.



La cifra es alarmante y tiene preocupadas a las autoridades y a las organizaciones que promueven el uso del ‘caballito de acero’ quienes este martes se unieron para lanzar una campaña en homenaje a las víctimas, pero también para promover la protección de la vida de todos los biciusuarios.

El evento se realizó en el sitio conocido como puente Belisario, un lugar de referencia entre los amantes de la cicla que se dan cita allí, en este punto, para subir al alto de Patios, que es el camino que lleva a La Calera. El principal mensaje que se está promoviendo es la distancia de mínimo 1,5 metros que debe guardar el conductor de un vehículo con relación al ciclista.

Esta medida mínima, contemplada en la ley 1811, busca que si hay una caída, el ciclista no sea atropellado y que el conductor pueda reaccionar y evitar que sea atropellado.



Uno de los líderes que está promoviendo que se cumpla esta distancia, como ya lo han hecho en repetidas oportunidades figuras como Rigoberto Urán o Nairo Quintana, es Emiro Romero de la fundación GERO. Su hermano, Gerardo, murió atropellado el 12 de septiembre de 2017 a las 5:40 de la mañana en la subida a Patios, al parecer por una imprudencia de una mujer que conducía un automóvil.

La fundación promueve también el uso del casco, los elementos reflectivos, las luz roja atrás y blanca adelante, la no utilización de audífonos, el respeto de las normas de tránsito y sobre todo que los conductores respeten esos 1,5 metros de distancia.



“Hay un efecto que se conoce como Venturi y que se genera cuando el vehículo de carga pasa”, explica Romero. Para explicarlo de forma sencilla, el ciclista o incluso los motociclistas y los peatones pueden ser succionados.

La fundación Gero, entre otras organizaciones, promueve la prevención de los ciclistas. Se trata de hacerlos visibles y respetarlos. Bogotá realiza la XII semana de la bicicleta. Foto: Hugo Parra. El Tiempo

David Uniman, gerente de la bicicleta en Bogotá, hizo un llamado a los actores viales para que cuiden al ciclista. Indicó que es clave que se hagan visibles en la vía y también tener en cuenta los puntos ciegos que es cuando el conductor de un vehículo no ve dónde está el ciclista.



Estas actividades hacen parte de la XII semana de la bicicleta que se realiza en Bogotá. También busca que las mujeres pasen de 20 por ciento de uso de las ciclorrutas al 50 por ciento.

“La responsabilidad es conjunta. Estas campañas son para concientizar a conductores y ciclistas. Ese metro y medio de distancia es algo que está en la ley nacional”, explicó Uniman.

Programación XII semana de la bici

Miércoles 25

​

La bicicleta en el cine. En la Cinemateca Distrital, a las 6 p. m., se estrenará el documental Bogotá y la bicicleta, una historia de amor, en el que se contarán tres historias de personajes a quienes la vida les cambió cuando empezaron a pedalear por Bogotá.



Jueves 26

​

Rodada nocturna. Esta edición de la Semana de la Bicicleta volcó su mirada hacia las mujeres y a mejorar su experiencia de movilidad sostenible en la ciudad. Este ciclopaseo propone celebrar los esfuerzos que se realizan en Bogotá y en el mundo para que cada vez sean más las mujeres que usen la bicicleta como medio de transporte y empoderamiento.



Antes de la partida hacia la rodada, se presentará la exposición fotográfica Más mujeres en bici, que evidencia la diversidad de perfiles de las ciclistas Bogotana y la cual busca desafiar los estereotipos de género limitantes.Lugar: Parque de la biblioteca Virgilio Barco

Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.



Viernes 26

​

1er Congreso Internacional 50-50 Más mujeres en Bici

Jornada Académica en la que se reflexionará sobre las oportunidades y retos sobre el uso y disfrute de la bicicleta por parte de las mujeres, desde la planeación urbana, la comunicación, la cultura y la participación ciudadana.



Lugar: Auditorio principal Biblioteca Virgilio Barco

Hora: 8:00 a.m. a 7:00 p.m



Se requiere inscripción previa en: bit.ly/CongresoMasMujeresEnBici_

Esta jornada contará con la participación de expertas internacionales y nacionales:• • •Janette Sadik-Khan, Bloomberg Associates

• Ana Franscisca Rojas, BID

• Daniela Chacón, ExVicealcaldesa y Ex Concejal Quito

• Angie Palacios, CAF

• Tiffany Lam, New Economics Foundation

• Ana Milena Gómez, Red Muévete Mejor

• Gibet Camós, BID

• Paola Tapia, Exministra de Transporte Chile

• Lina Marcela López, C40

• Flor María Díaz, ONU Mujeres Colombia

• Astrid Cañas, Fundación Ciudad Humana

• Laura Rojas, Bicistema

• Andrea Sanmarcelo, Feminismos a la calle

• Lorena Romero Fontecha, Biciactiva Radio

• Ángela María Sánchez Restrepo, Curvas en bici

• Gabriela Cob Barbosa, Santa Ana en cleta

• Paola Moreno, Rueda como niña

• Paradas en los pedales



Sábado 28



Lab 50-50 -Laboratorio de fortalecimiento en planeación urbana con enfoque de género dirigido a organizaciones ciudadanas, entidades públicas y academia.

Lugar: Compensar Av.68

Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m



24 horas de ciclomontañismo



600 competidores mayores de edad (en masculino y femenino), quienes participan en modalidades individual o por equipos de cuatro integrantes, desafiando los obstáculos del recorrido, el frío y la oscuridad de la noche, y el cansancio, teniendo como objetivo, sumar la mayor cantidad de kilómetros, durante las 24 horas de tiempo previsto.

Se requiere inscripción previa (sin costo) en la página web www.idrd.gov.co, con entrega de kit de competencia y medalla.

Lugar: Parque Simón Bolívar

Hora: 12:00 m a 12:00 del domingo 29 de septiembre



Domingo 29



Bicirecorrido Patrimonial con enfoque de género

Recorrido que hila las historias de una serie de esculturas de cuerpos femeninos y de espacios significativos para las mujeres en Bogotá. Mirada que se suma al propósito de aproximar a más mujeres a la bicicleta.

Lugar: Alcaldía Local de La Candelaria, Carrera 5 No. 12C – 40

Hora: 9:00 a.m. a 12:30 m.

Inscripciones: bit.ly/BiciRecorridoPatrimonial



Bicirecorrido turístico Alameda Juan Amarillo



Recorrido de 40 kilómetros por dos importantes ecosistemas del occidente de la ciudad: Humedal Juan Amarillo y Humedal Jaboque.

Lugar de salida y llegada: Parque El Virrey

Hora: 8:00 a.m.

Inscripciones: https://www.bicitravesiasbogota.gov.co/bicirecorridoturistico



Actividades permanentes



Escuela de la Bicicleta

Actividades de formación para niños, jóvenes y adultos en el manejo de la bicicleta a través de técnicas que les permitan desarrollar habilidades y destrezas básicas, así como en el conocimiento y aplicación de normas y condiciones de seguridad. Martes a viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m. Sábado y domingo de 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Lugar: Parque Tunal, Parque Timiza, Parque Cayetano Cañizares, Parque de los Novios, Parque San Andrés y Parque Fontanar del Río.



No se pierda esta feria...

Feria Bogotá Bike Design: 28 y 29 de septiembre, 5, 6, 12, 13 y 14 de octubre:



Bogotá Bike Design será el evento para mostrar los factores diferenciadores de los productos fabricados por los empresarios locales del sector bici como el diseño, la calidad, la personalización y la creatividad.



Lugar: Calle 82 # 10-69

Hora: 9:00 a.m. a 8:00 p.m. los sábados y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. los domingos y festivos.