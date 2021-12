El colectivo Curvas en Bici partió el 6 de diciembre de Bogotá rumbo a Ipiales (Nariño), para cumplir el reto ‘Josefina’. Llegaron este lunes e hicieron unos ‘kilómetros extra’ hasta Tulcán (Ecuador). Así fue su travesía.

Al grupo de 15 mujeres ciclistas de Curvas en Bici nada les quedó grande en el reto ‘Josefina’, una travesía en bicicleta que comenzaron el 6 de diciembre en Bogotá y terminaron este 20 de diciembre en Ipiales (Nariño), frente al Monumento a Josefina Obando, la mujer poco conocida de la Independencia de Colombia que las inspiró para pedalear casi 1.200 kilómetros. Ni las pinchadas, ni un par de caídas, ni el frío o la densa neblina pudieron con ellas, que incluso dieron ‘la milla extra’.



Cuando ya estaban en Ipiales, pensaron que era el final del viaje, fueron invitadas por otros ciclistas a rodar en la mañana del 21 de diciembre, rumbo al cementerio de Tulcán (Ecuador) y en la noche, al santuario de Las Lajas (Ipiales).



“Estamos valiendo menos 80 de energía. No sé cómo logramos llegar a Las Lajas y a Tulcán”, dice Ángela Sánchez, fundadora de Curvas en Bici, a través de una nota de voz que graba ya a bordo de un bus, de regreso a Bogotá. Pero concede: “Lo hicimos por motivación, por sentir el calor de las personas y la energía que transmiten cuando llegas. Eso es lo que nos permitió seguir pedaleando, la alegría de ellos fue parte de nuestra gasolina”.



Sánchez ha estado en contacto con EL TIEMPO desde antes de iniciar esta travesía. En ese momento, contó que ‘Josefina’ era el reto número cuatro que hacía Curvas desde 2018: “Es una estrategia para conquistar las carreteras nacionales. Creemos que si las mujeres ven a otras mujeres usando la bici se motivan”.



La última vez que este diario habló con ella fue el 13 de diciembre, cuando el equipo llegó a Popayán y ya tenía en sus piernas cerca de 600 kilómetros pedaleados. Esta es la segunda parte de esta historia.

Cauca y Nariño

El 15 de diciembre, Curvas salió de Popayán rumbo a El Bordo (Cauca). “Les confesamos que fue un descenso retador que nos exigió un alto nivel de concentración y trabajo en equipo. Estando en Piedra Sentada, cerca del Bordo, el grupo de ciclismo Los Dragones del Patía nos recibió con hidratación y nos acompañaron en ruta”, escribieron en su cuenta de Instagram (Curvasenbici_) donde, a través de post y stories, iban actualizando a su fanaticada.



En esa misma cuenta contaron que el 16 de diciembre tomaron la vía Panamericana, pasaron por Patía y el Remolino, divisaron parte del macizo colombiano y, finalmente, llegaron a Chachagüí.



Luego, el 18, emprendieron la etapa 10: Chachagüí-Pasto. En esa ruta se enfrentaron a un difícil reto: “cayó una neblina superdensa. El avance fue muy lento y, en ascenso, no era fácil. Teníamos, además, vehículos de carga en la ruta. Entonces, sí o sí teníamos que utilizar unas muy buenas luces, de Bigo y Kriptonite, algunas de las marcas que nos apoyaron”, cuenta Sánchez. Y, en medio de esa adversidad, las esperaba un grupo amigo. “Arribando al alto de Daza, divisamos a dos personas que desde su carro nos alentaban, eran Juan y Humberto, del Instituto Radiológico del Sur. Nos invitaron al instituto y tuvimos un gran recibimiento por parte de Juan, Humberto, Ana y sus colaboradores. ¡Gracias infinitas por tanto amor!”, escribieron en su cuenta de Instagram.



Los miembros de ese instituto las escoltaron hasta Pasto y, entonces, acordaron un intercambio. “Tuvimos dos charlas con mujeres que trabajan allí. Una fue en Pasto y otra, en Ipiales. Lo que querían los dueños era un tipo de coach de motivación para que ellas no solo se subieran a la bici, sino que se empoderaran desde diferentes frentes”, cuenta Sánchez. Esa es justamente la especialidad de Curvas en Bici, construir procesos de confianza, destreza e independencia en mujeres a través de la bicicleta.



Luego de esa primera charla,se dieron un día de descanso y turismo por la laguna de la Cocha y por Pasto. Hasta que, finalmente, el 20 de diciembre, dieron los últimos pedalazos previstos en su agenda. “Tomamos una ruta poco conocida, de unos 70 kilómetros y llegamos a Ipiales a las 2 p. m. No tuvimos ni tiempo de organizarnos, pues debíamos dar la otra charla a las 5 p. m. Luego, tuvimos apenas una hora para cambiarnos para asistir al recibimiento que nos tenían preparado”.



El final de la ruta fue, precisamente, en la plaza 20 de Julio, bajo el monumento de Josefina, la mujer que las inspiró en esta locura. Allí, las esperaban colectivos como ‘Solo Trocha’ y ‘Ruedas MTB Ipiales’ y ciudadanos que, por EL TIEMPO, por el voz a voz o por las redes de Curvas, se enteraron de que este grupo tenía como destino final su ciudad. “Este es un deporte que une a mujeres, hombres y niños. El ciclismo es una sola familia”, dijo, en el Facebook Live que hizo Curvas esa noche, una mujer que se les unió. Hubo bulla, arengas, fotos y una invitación que, con tanto amor, les fue imposible rechazar

En Ecuador

No estaba en planes que el reto ‘Josefina’ fuera un viaje internacional. De hecho, el primer viaje de ese tipo que haría Curvas está planillado para el primer semestre de 2022: el reto ‘Alfonsina’, en el que cruzarán España, Italia y Francia.



Pero la vida les adelantó el hito. Los colectivos las invitaron a rodar hasta el reconocido cementerio de Tulcán, en Ecuador. “Aprovechamos que la frontera había abierto hace poco y pasamos el puente de Rumichaca. Nos acompañaron ciclistas de Ipiales, nos asistió la Policía de Frontera y en el cementerio nos recibió la administración con fotos, pancartas, café... También estuvo un colectivo ecuatoriano, Sube MTB”, cuenta Sánchez. Luego, las invitaron a Las Lajas, a un recorrido nocturno para que pudieran apreciar el santuario vestido de luces rojas y verdes, por la Navidad.



Llegaron a su hospedaje a la 1 a. m., durmieron unas pocas horas, y, después, se levantaron a hacer el embalaje de las bicicletas y el equipaje, que ya iba lleno de detalles y recuerdos que recogieron en el camino.



ANA PUENTES

EL TIEMPO