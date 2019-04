Carro fantasma asesinó a ciclista en Soacha

Autoridades investigan el asesinato de Bernardo Gómez, un ciclista que residía en Soacha y que apoyaba a jóvenes promesas de este deporte. Al parecer, el hombre fue arrollado este domingo por un carro fantasma mientras practicaba sus rutinas.

Como todos los fines de semana, Bernardo Martínez salió a practicar en su bicicleta acompañado de otros compañeros pensionados. Un kilómetro después del peaje de Chusacá, en Sibaté, fue atropellado por un carro fantasma. El conductor escapó inmediatamente del sitio.

“Mi padre tiene un accidente en bicicleta, lamentablemente fallece por las heridas. Se presume por las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía y la Policía de carretera que es un carro fantasma el que atropella a mi padre y lo deja tirado en la vía”, explicó Marcela Martínez, hija de Bernardo.



Además, los familiares y amigos de Bernardo aseguran que la muerte del ciclista también es responsabilidad de la ambulancia que, según la hija, se demoraron 60 minutos en trasladarlo a un centro asistencial.



“Yo le dije a la enfermera: pero aquí no hay centros de salud ni nada de eso. Entonces hablaron con el conductor y él, sin embargo, bajó unos kilómetros más y en el próximo retorno ahí si se vino para acá”, narró Jorge Gómez, amigo del ciclista arrollado.



Marcela agregó que “lo subieron a una ambulancia, le limpiaron la cara y arrancaron para Subia que está ubicado a 20 kilómetros del lugar del accidente. No entendemos por qué se lo llevaban cuando vital era trasladarlo lo más pronto posible a un centro asistencial”



A las acusaciones de los familiares la empresa de ambulancias respondió que el procedimiento se hizo así por "solicitud de la policía porque el paciente no presentaba un cuadro clínico de alto riesgo”



Ante el hecho Marcela cerró diciendo: “exijo que estas cosas dejen de pasar en este país. Nadie se imagina el daño que le han hecho a esta familia”

REDACCIÓN BOGOTÁ