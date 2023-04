Juan Carlos Campos León, de 31 años, falleció el pasado domingo en la vía Madrid - Cundinamarca. La primera versión, según la familia, indicaba que el hecho se había producido por un accidente de tránsito.

"Nos contactan por Messenger y nos dicen que el muchacho falleció, que debemos acercarnos a la Fiscalía... Un policía nos dijo que él iba en la bicicleta y que se desestabilizó, se golpeó la cabeza y se murió", le relató Yamile Ramírez, tía del ciclista, a CityTV.



No obstante, al recoger el cuerpo y llevarlo hasta la funeraria, les indicaron que los golpes que presenta Juan Carlos son muy fuertes y que no pueden dejar el cofre fúnebre abierto. "Él tiene aplastamiento de cráneo", detalló.



A raíz de esta información, la familia pide que se realicen todas las investigaciones pertinentes para esclarecer este hecho, teniendo en cuenta que la hipótesis entregada por las autoridades no concuerdan con el estado del cuerpo.



Yamile se pregunta cómo es posible que dentro de las posibilidades no contemplen que un carro fantasma esté involucrado en el accidente. "Cómo le iba a aplastar la cabeza un golpe", agregó.



También solicitó la ayuda de la comunidad de la zona para conseguir más información sobre este hecho.

