Habla ciclista atropellado por Secretario de Gobierno de Cachipay

Sebastián Cortés quedó con 14 puntos en tres partes de su cuerpo, dos dientes rotos y los músculos absolutamente 'molidos' después de que el Secretario de Gobierno de Cachipay, César Robles, lo atropellara este sábado 24 de octubre a las 8:30 p.m.



Este siniestro vial, por fortuna, no fue fatal. Pero sí tiene indignados a los habitantes de La Mesa (Cundinamarca), donde ocurrieron los hechos.

"Trabajo en el Ecoparque Macadamia como guía e instructor de deportes. Esa noche salí del trabajo e iba a mi casa en bicicleta. Es un recorrido de menos de 1 kilómetro. Yo iba ahí, junto al andén y atrás mío venían unos compañeros también en bicicleta. Entonces vino el carro, los adelantó, casi los bota, y a mí me impactó", cuenta Sebastián, de 20 años.



El siniestro ocurrió en el casco urbano, cerca al barrio Pajonales. Sebastián recuerda haber sentido el golpe del carro, el sonido de la rueda de su bicicleta estallando, salir volando por los aires y caer de cara. Luego, solo se oyeron gritos y el motor del carro acelerando en plena huida.



"Mis compañeros toman una moto y van a buscar al conductor. Lo encontraron guardando el carro en su casa", cuenta. Mientras ellos llamaban a las autoridades y la Policía detenía al hombre, Sebastián era trasladado al Hospital.



"Ellos estaban diagonal al hospital. Parece que el hombre se puso algo agresivo y cansón. La Policía lo esposó a la ventana mientras hacía el procedimiento. Él empezó a pedirles agua y a decirles que 'él tenía el poder'. Yo los escuchaba desde el Hospital. Mi mamá y mis compañeros estuvieron ahí, con él, y fueron testigos", agrega el joven.



Cuál fuera la sorpresa cuando, en la identificación, se reveló que el conductor era César Robles, Secretario de Gobierno de Cachipay.



Según explica Sebastián, Robles iba en exceso de velocidad y el examen de alcoholemia marcó dos puntos.

Un día después de los hechos, el funcionario envió un video lamentando lo ocurrido:



"Quiero pedirles perdón a Cachipay, a mis amigos de La Mesa y a la persona a la cual le causé lesiones la noche anterior. Quienes me conocen, saben que soy una buena persona y que simplemente tomé una mala decisión al coger mi vehículo cuando no debía hacerlo. Sé que debo afrontar las consecuencias y que tengo que asumir mis errores. A este joven le quiero decir que de mi parte tendrá todo el apoyo de todo lo que necesite en su recuperación", dijo Robles.

Sin embargo, Sebastián y su familia le confirmaron a EL TIEMPO que no han recibido ningún tipo de ayuda, ni llamada ni contacto alguno por parte del Secretario ni de la Alcaldía de Cachipay.



"Nada. Eso fue algo que me ofendió. En una radio local hablaba el Alcalde de Cachipay y dicen que se han solidarizado. Es falso. No he recibido la primera llamada de ningún funcionario de Cachipay", aseguró la víctima de los hechos.



Hoy, la denuncia está puesta ante la Fiscalía y la familia Cortés está al tanto del proceso.



Por lo pronto, Sebastián se recupera. Este domingo pudo salir del hospital; pero el futuro parece ser difícil. "Tengo los músculos 'molidos', me duele una costilla. Tube fractura de los dientes frontales y tengo las rodillas y los brazos, todo raspado. En la ceja me pusieron 7 puntos, otros tres en el labio y 4 más en la rodilla izquierda. Esto me 'jodió' la vida. Tengo dos meses de incapacidad en los que no podré trabajar", lamenta Sebastián.

¿Qué dice la Alcaldía de Cachipay?

Efraín Moncada, Alcalde de Cachipay, publicó un video en la cuenta de Facebook de la Alcaldía:



"Lamentamos este hecho. Llamamos a los servidores públicos que debemos dar ejemplo (...) Estamos muy solidarios con la persona que se accidentó y con su familia. Mientras los hechos se aclaran, el funcionario será apartado de sus funciones".

Actualización: Esta mañana, César Robles renunció a su cargo como Secretario de Gobierno.

