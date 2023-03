Freddy Moreno, de 32 años, lleva más de dos semanas hospitalizado en una clínica de Bogotá al ser atropellado por un bus del SITP en la autopista Sur durante la mañana del 5 de marzo.

"Salí a montar bicicleta con un grupo de amigos. Ese día estaba lloviendo, yo iba despacio. Llegando a un centro comercial, el bus tocó el manubrio, me hizo perder el equilibrio y me hizo caer", relató para Citytv.

De acuerdo con los videos de las cámaras del sector, las llantas del vehículo de transporte público le pasaron por encima de la cadera. Transeúntes y la conductora del bus le prestaron ayuda.

El bus lo atropelló en la autopista Sur. Foto: Citytv.

Una vez ingresó al centro médico, le practicaron una cirugía, pero requiere otra clave para poder recuperarse de sus dos fracturas en el arco pélvico.

"Los médicos me dijeron que si no se hacía la segunda cirugía rápido, los huesos se podían cicatrizar, hueso con hueso y los médicos (en ese caso) tendrían que romper", expresó mientras está bajo observación.

¿Por qué no le han hecho la cirugía?

El hombre, además de ser aficionado al ciclismo, trabajaba en asuntos logísticos. No obstante, ahora no sabe qué pasará con su movilidad: teme que no pueda volver a caminar.

Cuando autoricen la cirugía, abrir y despegar puede provocar que no pueda caminar normal, sostenerse solo o correr

TWITTER

La familia de Moreno clama por ayuda de las autoridades de salud para que sea sometido al procedimiento quirúrgico.

"No tengo respuesta de ningún lado, ni de la EPS, ni del SOAT, ni del TransMilenio. O sea, nos sentimos solos", denunció Yurany Moreno, su hermana, ante las cámaras de Citytv.

La Clínica Santa Juliana está a la espera de una autorización de su EPS para trasladarlo a otra institución y proceder con la intervención, pues aseguran que los gastos de la primera cirugía ya superaron el límite que cubre el Soat por estos accidentes.

"La responsabilidad en este momento es de su EPS (Capital Salud) que debe brindarle el servicio. A nosotros nos acoge la responsabilidad que ya ejercimos y es darle la atención inicial, preservarle la vida y sacarlo de todo peligro", señaló Henry Abaunza, director médico de la Clínica.

Por tanto, la familia del hombre insiste en su llamado de urgencia: "Si no lo operan, los huesos se empiezan a secar. Cuando autoricen la cirugía, abrir y despegar puede provocar que no pueda caminar normal, sostenerse solo o correr".

Según la hermana de Moreno, lo único que les ha dicho la EPS es que no cuentan con disponibilidad de camas en otras entidades de Bogotá.

*Con reportería de Nicolás Romero y Paula Belalcázar, periodistas de Citytv

