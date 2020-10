Las cifras de los siniestros viales con ciclistas en Cundinamarca

José Antonio Duarte Leiva se convirtió este viernes en el ciclista fallecido número 35 en las vías de Cundinamarca en lo que va de este año.

Su caso desató este domingo la indignación de miles de personas que una y otra vez replicaron el video en el que queda registrada su muerte.

El video de cámaras de seguridad ubicadas en el puente de La Caro en Chía, en el kilómetro 6+290 la vía Bogotá-Tunja, captaron a las 9:01 a.m. del viernes 9 de octubre cómo el conductor de un furgón embiste a José Antonio y, del impacto, lo arroja del puente en un caída de 4,5 metros de altura.



Por la gravedad de las heridas, José Antonio falleció en la Clínica de La Sabana y a pocos kilómetros de su casa en Chía.



Según cifras del Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial de Cundinamarca, en el Departamento se hacen 297.000 viajes en bicicleta cada día y, de estos, 43,4 % se hacen hacia Bogotá. Además, se sabe que el uso de la bicicleta aumentó en un 62,3 % en 2020 con respecto a 2019.



Sin embargo, en medio de ese ‘boom’ de la bicicleta, hubo choques. En los corrido del 2020, 136 ciclistas han estado involucrados en siniestros viales: 101 quedaron lesionados y 35 fallecieron. Los ciclistas son el 15 % del total de actores viales lesionados.



Las rutas con mayor accidentalidad son la ruta 40- Conexión autosur Bogotá, la ruta 50 en la salida de la calle 13, la ruta 45 en la salida de la Autopista Norte por Chía, la ruta 50 en la salida de La Calera y la ruta 40C en la salida Chipaque-Usme.



De acuerdo con el Centro de Estudios, los siniestros suceden por imprudencia múltiple (incluyendo altas velocidades), incumplir con las distancias seguras, hacer maniobras peligrosas, invadir el carril o no usar elementos de reflectividad o visibilidad.



El caso de José Antonio debe ser evaluado por investigadores y autoridades. Pero uno de los factores es que el conductor, después de la embestida, escapa y que, además, incumplió la distancia de los 1,5 metros.



Al conductor lo encontraron ese mismo viernes, en Sopó. “Nuestras unidades de criminalística activaron las labores investigativas y lograron ubicar al conductor y al vehículo. El vehículo fue inmovilizado y el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía. Probablemente deberá enfrentar los delitos de homicidio culposo en accidente de tránsito y omisión de socorro”, aseguró la Policía de Tránsito.



Sin embargo, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró que el hombre había sido dejado en libertad por un juez de control garantías.



“Lamentablemente, por no configurarse la flagrancia esta persona sigue vinculada al proceso, pero la hace en libertad”, detalló García e indicó que desde la Gobernación se le daría asesoría jurídica a la familia de la víctima.

