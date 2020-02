‘Indoor cycling', la nueva tendencia para montar bicicleta

Una combinación entre deporte, bicicleta y música se ha convertido en una tendencia que permite, por falta de tiempo o por preferencia, hacer las rutinas diarias en un lugar cerrado.

El indoor cycling normalmente se da en un recinto donde hay bicicletas estáticas, oscuridad y mucha música. Los entrenamientos son una fiesta, y la motivación de los entrenadores los hace diferenciarse de una clase tradicional de spinning.



“Más que sentirse como si se estuviera en alguna actividad física, uno se siente como en una rumba”, dice Catalina Saray, usuaria de este tipo de entrenamiento.



El uso de bicicletas estáticas de alta tecnología es primordial para esta práctica, pues la intensidad del entrenamiento se puede medir en el transcurso de este en cinco niveles, que están representados en luces de colores que iluminan todo el recinto.

El blanco representa descanso; el azul, entrenamiento en un nivel bajo; el verde muestra un nivel medio de esfuerzo, el amarillo representa mucho ejercicio, y el rojo es el nivel máximo al que puede llegar a ejercitarse un deportista.



La conexión entre quienes practican indoor cycling y su entrenador se basa en la motivación que este inyecta durante de la sesión, junto con diferentes ritmos de música utilizados para ambientar las clases, como reguetón, champeta, electrónica, house, rock y pop. Esta forma de hacer ejercicio hace que las personas se sientan en un concierto.



Sophie Azout, propietaria de Cyglo, uno de los establecimientos de este tipo que hay en Bogotá y Medellín, asegura que una parte fundamental del indoor cycling es la motivación que se les da a los asistentes de las clases, pues, aunque los entrenadores están certificados en ciclismo bajo techo, las sesiones no serían lo mismo si ellos no son amantes del ejercicio. Estas personas pueden contagiar a los demás con su energía.



Triatlonistas, exciclistas y principiantes pueden dedicar hasta 45 minutos por clase a ejercitar su cuerpo montados en una bicicleta, pues no se considera un equipo de alto impacto y cada persona puede programar la bici para alcanzar el nivel de exigencia que desee.



Las sesiones se pueden reservar de manera virtual, se escoge el número de la bicicleta que se desea, tal como si fuera una sala de cine. Al llegar, la persona recibirá unos zapatos especiales que se adaptan a los pedales, para que genere estabilidad y no haya riesgos de resbalarse por la velocidad que coge la bicicleta y de esta forma prevenir las lesiones.



El ejercicio en bicicleta es principalmente ‘cardio’; se puede trabajar el tren inferior, aunque el cuerpo se ejercita completamente si se combina con pesas. El corazón será el más beneficiado.



Aunque el indoor cycling se practica en un lugar cerrado, en muchas ocasiones se ha trasladado a distintos sitios de Bogotá, como la terraza del edificio Colpatria, donde se realizó ‘Rodando en las nubes’.



Las personas interesadas en ejercitar su cuerpo de esta forma pueden encontrar diferentes planes. Los principiantes comienzan con un costo de 65.000 pesos la primera semana.

REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotáET