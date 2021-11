Norberto Patarroyo: ‘Yo fui un 'chupa' de Bogotá en 1980’

Norberto Patarroyo López recuerda los días en los que se vistió de agente de tránsito o ‘chupa’ como se les conoció por muchos años a los civiles capacitados para controlar el tráfico en la ciudad, esos que vestían con un uniforme estilo alemán bombacho, muy parecido al de los nazis, y que generaban tanto temor en los conductores irresponsables.

Dice que en dotación les entregaban un pito más bien ‘chimbo’ y que por eso les tocaba ir a la Casa Olímpica a comprar uno que sí sonara bien y que sirviera para los patrullajes en zonas complicadas.



Recuerda que ingresó en 1980 justo cuando se conformaba una nueva promoción luego de prestar servicio militar en el Batallón Miguel Antonio Caro en Usaquén para bachilleres. “En ese tardé un año y pues cuando salí y debido a que tenía formación en la milicia me encontré con esa puerta abierta y pues aproveché para formarme como agente de tránsito, para tener un cargo público”.

Así fue que en una sede de la autoridad del tránsito en la carrera 24 con calle 12 Norberto o ‘Pata’ como le dicen sus amigos se tenía que releer una y otra vez el Código de Tránsito, aprenderse cuáles eran las infracciones en las que podía incurrir un ciudadano, y cómo eran los procedimientos según la gravedad del accidente, es decir, si era un choque simple, un accidente grave de latas o cuando había heridos o personas fallecidas de por medio. “Si era un homicidio pues había que saber cómo proceder”.



Cuando ya estaban duchos en la materia tenían que enfrentarse al caos de tránsito en la ciudad que no era poca cosa y menos en esa época. Su misión era estabilizar el tráfico en los momentos más críticos de la congestión. “La primera vez que me tocó salir fue a la carrera 50 con calle 26. No era tan bonito como ahora, era una glorieta gigante y había que coordinar dar vía desde varios puntos”. Todo eso bajo el sol o la lluvia y aguantándose uno que otro improperio.

Norberto Patarroyo, ex agente de tránsito de Bogotá. Foto: Archivo particular

Cuando no era ahí le tocaba estar en la carrera 30 con avenida 1 de mayo o en el centro en la carrera Décima. “Nosotros andábamos en moto y ese sector también era súper complicado. Decían: ahí viene el moto o el chupa. Patrullero solo cuando nos trataban bien. Muchos sectores eran un nido de hormigas, muchos carros desordenados, peatones, vendedores ambulantes, demasiados atropellados”. Cuando tenían casos graves se decían entre sí: “Uy le tocó tarima”, y eso quería decir que se habían metido en un chicharrón.



Durante muchos operativos, sobre todo los de la noche, los maltratos iban y venían. “Cuando teníamos retenes nos tocaba lidiar con borrachos o gente difícil y agresiva entonces nos tocaba estar acompañados de la policía porque nosotros nunca estuvimos armados”. Un día un representante a la cámara de la época lo golpeó por decirle que cumpliera las normas de tránsito. “Fueron solo unos hematomas y me llevaron a la clínica San Pedro Claver. Luego la Policía identificó al agresor y luego salió en los medios”.

Norberto Patarroyo. Este es su carné como agente de tránsito. Foto: Archivo particular

Norberto acepta que había mucha corrupción y que aunque no todos recibían su ‘billetico’ si era una práctica que se había convertido en una especie de código entre agentes de tránsito y conductores, nadie ofrecía, nadie aceptaba. “Pasaban el pase y la cédula y en la mitad un billete de 2.000 ó 5.000 que en esa época era mucho dinero. Además a los llamados ‘chupas’ les pagaban muy mal y era un trabajo pesado. No se puede decir que todos eran honrados y trasparentes”. Después vino lo de: “Deme 50.000 razones para no sancionarlo o el ayúdeme que yo le ayudo”.





Este ‘chupa’ de antaño era de los que levantaban la cuchilla de los carros y le dejaba el papelito a los mal parqueados. “Luego les aparecía el comparendo en sus registros”. Una vez, cuenta, ‘pilló’ al hijo de un Presidente de la República, borracho, en pleno centro de Bogotá. “Cuando avisé y mencioné el apellido mis superiores no me dejaron hacerle nada”. También recuerda que cuando llegaron las agentes mujeres los conductores les huían. “A ellas si no les temblaba la mano para poner la infracción”.

Norberto Pararroyo en sus inicios como agente de tránsito. Foto: Archivo particular

Norberto pudo estudiar gracias a que manejaban tres horas, uno desde las 6 de la mañana a las 12, otro desde las 12 m hasta las 7 de la noche y el último era durante la noche, ese era el más caliente pues se manejaban accidentes graves de todos los talantes. “Muchos volcados y levantamiento de cadáveres”.



Fue una experiencia gratificante para Patarroyo pero él sabía que no se iba a quedar en eso y por eso se dedicó a estudiar y hoy es comunicador social y periodista con una trayectoria reconocida y envidiable. “Yo les decía a mis compañeros: estudien algo porque esto se va a acabar y así fue el 1 de abril de 1997 se acabó la división vigilancia de la Secretaría de Tránsito y Transporte”.

La transición

Omar González, Coordinador de Control y Fiscalización en Colombia de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, recordó que la transición de los famosos ‘chupas’ hacia los policías de tránsito se dio en 1997 durante la primera administración del exalcalde Antanas Mockus. “Además ese era un nombre peyorativo, ellos era agentes de tránsito, luego les decían así también a los policías eso duró como hasta el 2007”.

Ese cuerpo civil antes dependía de la Secretaría de Tránsito de Bogotá, que hoy es la Secretaría de Movilidad y su función hacer cumplir las normas de tránsito pero esas fueron delegadas a la Policía Nacional.



Las razones fueron variadas. Ese cuerpo civil no tenía elementos de protección, no portaba armas, eran víctimas de muchas agresiones y siempre era necesario que intervinieran policías. “Pero lo que hizo reconsiderar su continuidad fue la baja legitimad que tenían frente al control o la aplicación de las normas. Tenían problemas, había corrupción y además sindicatos que no propendían por mejorar el servicio que prestaban”. Cuenta que había fines de semana que salían a convención 160 ó 180 agentes y pues la ciudad quedaba en caos.

Un dato curioso es que en el año 1997 cuando se hace la transición había 1.680 agentes de tránsito y la Policía recibió ese servicio con 1.600 hombres. “Y hoy en día, más de 20 años después, tenemos 1.100 policías de tránsito. Si contrastamos el índice de motorización del año 1.997 con el presente año, lo que podríamos decir es que la institución está claramente sobre saturad porque el número de vehículos crecieron, lo mismo que los siniestros de tránsito fatales. Hay un promedio de 500 choques diarios. Eso quiere decir que la necesidad de fortalecer ese cuerpo actual es una prioridad”.



Eso sí, González considera que es necesaria una política pública que aborde cuáles fueron los problemas de raíz para que ese modelo fallara no volver a cometer los mismo errores. “Por ejemplo, la corrupción hay que abordarla desde el policía o agente de tránsito pero también desde la ciudadanía”. Además dijo que todo debe comenzar con un buen proceso de selección y capacitación del personal pues la falta de preparación es lo que hace susceptible al personal de caer en temas de corrupción.

Del actual proceso dice que las cámaras corporales que portarán los agentes de tránsito y que hoy usan los agentes a nivel global serán de mucha utilidad para monitorear en tiempo real a los funcionarios y a sus acciones. “Y también será un mecanismo de disuasión para que el ciudadano no se atreva a ofrecerle dinero al policía. La sociedad tiene que entender que eso es un delito. Yo conocí un caso de una señora muy prestante que en realidad le parecía normal darle dinero a un policía”.



González recuerda que en esa primera época de la transición también se usaba el polígrafo como un control técnico para hacer una mejor selección. “Pero eso no es suficiente. A los policías no se les debe medir solo por el número de comparendos que impongan sino porque logren una reducción de los accidentes de tránsito, por su proactividad. Por eso es tan importante la formación para capacidades tan esenciales como comprender las normas de tránsito pero también a guardar la calma en momentos de tensión”.

