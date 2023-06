Hoy, jueves 1 de junio, inició la preventa de las boletas para el concierto de Christian Nodal, en Bogotá, en el marco de su gira 'Foraji2 Tour 2023'. Se llevará a cabo en el Coliseo Live el próximo viernes 28 de julio.



Las personas tendrán a su disposición las boletas en preventa general para este concierto, a través del sistema único de boletería Taquilla Live, en donde los interesados podrán encontrar entradas desde los 150.000 pesos más servicio. El periodo de preventa general finalizará el 30 de junio, por lo que, la etapa de venta general iniciará el 1 de julio.



Para este evento, el Coliseo Live abrirá sus puertas a los amantes de la música regional mexicana y de las canciones de Nodal como 'Botella tras botella', 'De los besos que te dí'y 'No te contaron mal', desde las de las 2 de la tarde. El show tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde.



Para este show, se contará con un aforo máximo de 14.000 personas. Adicionalmente, el venue dispondrá de rutas circulares que se podrán tomar en la bahía contigua al centro comercial portal 80, y que conducirán a los asistentes hasta el escenario.



Christian Nodal es el cantautor regional mexicano más exitoso de la actualidad, ganador de cinco Latin GRAMMY, ocho Latin Billboard, once Latin AMA Awards, diez premios ‘Lo Nuestro’, ocho premios ‘Juventud’, un reconocimiento a su ‘Extraordinaria Evolución’ por los Latin AMA Awards y dos premios ‘Tu Música Urbana’. Nodal tiene un promedio de 9 millones de seguidores en Instagram, 9 millones en Facebook y 600.000 en Twitter. Tiene 10 millones de suscriptores en YouTube, con más de ocho billones de vistas, y 20 millones de escuchas en Spotify.



Cabe mencionar que el Coliseo Live, dispone de una capacidad total para 21.000 personas, cuenta con todos los protocolos pertinentes y planes de movilidad aprobados por las autoridades nacionales y locales para la buena ejecución de sus eventos musicales, culturales, empresariales, deportivos, entre otros.



REDACCIÓN BOGOTÁ

