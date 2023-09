Este viernes, 22 de septiembre, la Alcaldía Local de La Candelaria, a través de su alcaldesa local, Ángela María Quiroga, firmará el pacto ‘Acuerdo para la Acción Colectiva para la Autorregulación y Convivencia del Comercio Informal del Sector del Chorro de Quevedo’. Se trata de un acuerdo histórico con los vendedores informales para fomentar y promover la convivencia y el buen uso de este lugar histórico de la ciudad.

“Desde el inicio de nuestra administración, uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos fue el de la recuperación del espacio público, especialmente en lugares turísticos como la Plaza del Chorro de Quevedo y la Carrera Séptima. Sin embargo, gracias a una labor de concertación y promoción de la tolerancia y la convivencia, hemos logrado llegar a acuerdos para el beneficio de todas las partes en el que, por un lado, se garantice el derecho al trabajo y por el otro se permita el uso y disfrute de estos lugares tan importantes, afirma la alcaldesa local, Ángela María Quiroga.

El consumo de bebidas alcohólicas en la zona es usual. Foto: Mauricio León

Uno de los desafíos más notables fue la presencia descontrolada de vendedores informales en la emblemática Plaza del Chorro de Quevedo. Sin embargo, mediante un proceso de caracterización y la colaboración y mediación del Instituto para la Economía Social (Ipes) y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se logró una exitosa recuperación de este espacio público. Esto se hizo posible a través de pactos entre los vendedores informales y la alcaldía local, garantizando así el derecho al trabajo y el uso responsable del espacio público para todos los habitantes de Bogotá y los turistas que visitan la zona.

Durante el proceso de la firma del acuerdo, los vendedores informales fueron identificados, caracterizados y carnetizados. De esta manera se pudieron organizar en este emblemático lugar.



El pacto firmado en la zona del Chorro de Quevedo es un claro ejemplo de la concertación como herramienta principal de la administración local para fomentar la tolerancia y la seguridad.

Entre los puntos acordados se destacan:

1. No desarrollar actividades ilícitas.



2. No deteriorar el espacio asignado y mantener su preservación.



3. Respetar el uso del espacio asignado y no instalar mesas ni ubicarse en zonas no permitidas.



4. No arrojar basura y conservar el orden del espacio asignado.



5. Colaborar con las autoridades y acatar sus instrucciones de manera respetuosa.



6. Actuar como frente de seguridad y guías para los visitantes y turistas.



7. Mantener una sana convivencia con los residentes de la zona para no afectar su tranquilidad.



8. Cumplir con las fechas y horarios asignados para las jornadas.



9. Ubicarse en los espacios que establezca la administración local y estatal de manera rotativa.



10. Los stands seguirán las dimensiones acordadas con la Alcaldesa Local (100cm X 90cm).



11. Realizar autocontrol en eventos o ferias que se celebren en el Chorro de Quevedo.

12. Garantizar la limpieza del espacio público.



13. Prohibir el consumo y venta de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en los puestos de trabajo y zonas circundantes.



14. Respetar las puertas y fachadas de ingreso y salida de los locales comerciales y las de los residentes.

