Choque entre vecinos por cancha sintética en el barrio Normandía

Cuando un grupo de residentes con carteles y megáfono protestaba en una esquina en contra de la construcción y renovación del parque de Normandía, por el otro lado aparecieron sus propios vecinos, quienes al ver la manifestación salieron de forma improvisada desde sus casas para defender la obra nueva que tendrá una inversión superior a los 4.100 millones de pesos.

Los hechos se presentaron en horas de la mañana de este miércoles, 26 de junio, en el terreno ubicado en la carrera 73A con calle 52A, en el centro occidente de Bogotá.



En medio del rifirrafe de gritos de un lado y de otro, un hombre que pregonaba con altavoz en contra de la administración y de los uniformados de la Policía, que llegaron a proteger a los obreros que estaban instalando las cercas para iniciar labores, le gritó a uno de sus vecinos que no molestara. En ese momento se comenzaron a calentar los ánimos.

Del otro lado le respondieron que este tema estaba siendo utilizado para hacer política. “De cuánto es la tajadita”, decía una mujer adulta mayor. “Respete”, le contestaron. “Yo vivo aquí hace más de 20 años. Si quiere, le muestro la escritura de mi casa”.



“Usted está haciendo politiquería”, gritó un ciudadano en medio del choque de frases, alegatos y confusión.



EL TIEMPO le consultó al hombre del megáfono, quien confirmó que, en efecto, estaba en campaña para edil de la localidad.



Sobre este tema, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recordó que el terreno donde se construirá la cancha sintética era de un particular quien ya había obtenido licencia de construcción de vivienda.



“Desafortunadamente, en época de campaña hay diferentes intereses políticos en hacer escándalo. Generalmente son más visibles los que se organizan para oponerse a algo, pero para eso está la autoridad, para eso está el alcalde, para que tome decisiones a favor del interés general. Si no hubiéramos comprado ese predio, hoy habría edificios y apartamentos”, indicó el alcalde Peñalosa.



Según la información suministrada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD–, “esto iba a privar a los ciudadanos de tener un espacio para la recreación y el deporte”. Fue así que en el 2017, la actual administración, según la información oficial, adquirió el predio para el barrio Normandía por un valor de 10.242 millones de pesos.

“Nosotros hemos tenido desde hace 70 años esta cancha como un medio natural de esparcimiento para la niñez, la juventud y los ancianos. Nos quieren cambiar la grama natural y la cancha por un material sintético, y nosotros sabemos, por estudios, que ese caucho, cuando calienta el sol, expele gases y olores tóxicos para los pulmones”, señaló Luis García, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de ese barrio.



Además, dijo que no estaban en contra de mejorar la cancha sino que exigían que se respetara la grama natural.



Al observar la cancha, se aprecia que tiene problemas de drenaje, que hay puntos donde se forma barrial y que, en términos generales, hace falta intervención.



Sin embargo, los vecinos a favor consideran que mejoraría el espacio para los ciudadanos, la cancha sintética no formaría charcos, celebraron que instalen modernos juegos para niños y que mejore el entorno.



“Yo vivo hace 20 años. Troto todos los días y veo este parque muy descuidado. Los andenes y calles hundidas. Yo estoy de acuerdo con que hagan un buen parque para toda la comunidad, nos generará progreso”, afirmó Baronio Cifuentes, un vecino que salió desde su casa, ubicada frente al parque, para defender la intervención del terreno.



El IDRD informó que en la construcción y renovación del parque se instalarán una zona de juegos infantiles de última generación para los niños, una cancha sintética fútbol 11 con demarcación para fútbol americano, un gimnasio al aire libre, módulos de servicios, mobiliario urbano, se harán senderos peatonales y habrá iluminación, entre otras obras. Además, no habrá tala de ningún árbol.



En total, el área de intervención es de 21.565 metros cuadrados, durará 4 meses y beneficiará a 22.000 residentes.

BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO