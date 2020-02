Choque entre Personería y Distrito por protocolo de las marchas

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, se despachó contra el nuevo protocolo para la atención de las marchas sociales de la Administración Distrital. Dijo que el uso de las madres gestoras de paz es una irresponsabilidad, que la fuerza disponible no está preparada para los escenarios que están enfrentando, y que no hay claridad con las cifras de heridos y trasladados al CTP durante jornadas de marchas.

“La utilización de madres gestoras de paz es altamente irresponsable, pues ellas no cuentan con la preparación necesaria y se exponen a un alto riesgo, sin que la Administración se haga responsable”, manifestó la personera.



Ante esto, el secretario de Gobierno aclaró que estas personas no tienen ningún vínculo laboral con el Distrito, que son una organización social independiente, y que por ende no habría razón para afiliarlas a una ARL o darles otro beneficio de carácter contractual.



"Ellas son un colectivo de DD. HH. que al igual que otros colectivos no hacen parte de la Administraición y no podemos decirles cómo marchar o por qué movilizarse. Ellas pretenden que al final del día cuando marchen los jóvenes, también de policía, lleguen bien a casa", contó el funcionario.



Por otro lado, la Personera cuestiona el uso de la fuerza disponible de la Policía como fuerza de choque ante una confrontación ya que, según explicó, no cuentan con la preparación adecuada para este tipo de hechos.



"La fuerza disponible, dada la alta rotación de su personal y la ausencia de una formación especializada, muestra en terreno que sus miembros en algunas oportunidades desconocen a los funcionarios civiles y se extralimitan en sus procedimientos. Incluso, han agredido verbal y físicamente a los manifestantes, a la prensa y a los funcionarios de otras instituciones, incluidos los representantes del Ministerio Público, impidiendo su labor de verificación y control", argumentaron desde el órgano de control.



De nuevo, Luis Ernesto Gómez contradijo a la personera al señalar que la participación de este grupo de la policía está debidamente contemplado por la Institución y las normas vigentes sobre este asunto.



"El protocolo está fundamentado en la normativa distrital, en el decreto 563, y también sustentado en normativa y resoluciones de la misma Policía Nacional, en el que se establece que la fuerza disponible debe ser la primera instancia", aseguró Gómez.



Finalmente, Carmen Teresa Castañeda, afirmó que no se estaría entregando la información real del número de personas que están siendo trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP), y que tampoco hay claridad con los registros de los heridos tras las jornadas de movilización.



"La Personería, en forma reiterativa, ha documentado casos en los que se viola el principio de inmediatez en los traslados por protección, tardando hasta 16 horas en llevar una persona al CTP", precisó.



Sobre esto, EL TIEMPO conoció que hay varias denuncias sobre este tipo de hechos que están siendo investigados por la Policía, el Distrito, la Personería, y algunos casos la Fiscalía General de la Nación.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET