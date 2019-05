La puja en Chicó Navarra por instalación de antena en un parque

Desde febrero pasado, comenzaron a cavar un hueco en el suelo de la esquina nororiental del parque vecinal Chicó Norte, ll sector, ubicado en la calle 105 n.° 21-27, en Usaquén. Allí, la empresa Golden Comunicaciones instalará una antena radioeléctrica, tipo poste, aprobada por el Distrito.

“Nos cogieron desprevenidos. Van a colocar esa antena en el único parque grande que tenemos. Nosotros nos opusimos, pero la empresa tiene permiso y están ocupando un espacio de recreación”, contó Lucetta Bustamante, lectora de EL TIEMPO.

A pesar del permiso, la comunidad interpuso una acción popular por considerar que “nos están vulnerando los derechos, especialmente a los niños de los tres jardines”, señaló. EL TIEMPO visitó el parque y pudo observar que es usado especialmente para la recreación de menores, caminatas y el paseo de mascotas.



Según Lucetta, a los residentes les llegó una notificación, pero Golden Comunicaciones no hizo la respectiva socialización con ellos. Asegura que estaba ubicando la antena en un lugar que no correspondía. Aclaró que el sitio inicial de ubicación, según ella, era casi en la mitad del parque.



Golden Comunicaciones afirmó que cumple con todos los requisitos solicitados por el distrito y que “no es obligatorio hacer dicha socialización. Por eso se hace la notificación por correo, además, si no obedeciéramos a las condiciones expedidas por el decreto, no tendríamos el aval”.



A pesar de la negativa de la comunidad de Chicó Navarra, la Secretaría Planeación explicó en un comunicado que la estación radioeléctrica “cuenta con acto administrativo de aprobación, el n.° 072 del 17 de enero del 2019”. Este es uno de los avales que responde al Decreto 397 de 2017 que “establece procedimientos, normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la localización, instalación, regularización y control de estaciones radioeléctricas” en el espacio privado y público.

Es decir que las empresas de telecomunicaciones pueden instalar antenas en parques, alamedas, separadores, centros históricos y culturales, pero deben cumplir con unos requerimientos. Hasta ahora, no se ha permitido la instalación de antenas en centros históricos porque los interesados no cumplen con las condiciones.



Eduardo Nates, director de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaría de Planeación, explicó que esta norma busca cumplir con la Ley 1341 de 2009, del Ministerio de Tecnologías, la cual establece que el Estado debe fomentar el despliegue de infraestructura para proveer redes de telecomunicación y los servicios que ofrecen a la ciudadanía.



“Es decir que tendrá una mejor conectividad la ciudad y los operadores podrán funcionar como les exige la ley”, explicó Nates.



También informó que la ciudad obtiene un beneficio económico, pues las empresas “deben aportar el pago del aprovechamiento de la zona utilizada. Ese dinero se destina para las entidades de aprovechamiento del espacio público: el IDU y el IDRD. En el caso de esta última entidad, puede usarlo para el mantenimiento de parques”.

“Nosotros estamos pagando por el aprovechamiento del parque. Ya hicimos el primer pago por $ 2’800.000, aproximadamente”, afirmó Milena Baquero, directora de adquisición y Negocios de Golden Comunicaciones.



En cuanto al otorgamiento de permisos, precisó que las empresas solicitantes deben cumplir con varios requisitos como la mimetización o camuflaje de la estructura, una altura no mayor a 25 metros y un estudio de suelos.

Nos están vulnerando los derechos, especialmente a los niños de los tres jardines FACEBOOK

TWITTER

En los parques, las antenas no deben afectar de forma visual los espacios. Las empresas de telecomunicaciones están obligadas a camuflarlas en postes de la luz o de forma subterránea y ubicarlas en suelo sólido que no genere riesgo de caída.



Sin embargo, en el caso de Chicó Navarra, la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales y agrarios visitó el sitio y dijo que “los suelos predominantes de este parque están, al parecer, conformados por depósitos lagunares, de la formación Chipaque, constituidos por arcillolitas y areniscas, material muy susceptible a la erosión”, y le sugirió a la Secretaría de Planeación solicitar un estudio de suelos por parte de Golden Comunicaciones.



Por ahora la comunidad está a la espera de una respuesta, pues el juzgado 37 admitió su acción popular.



Entre tanto, Golden Comunicaciones dijo que hicieron una mediación con la comunidad pero que ellos no quisieron llegar a un acuerdo y el proyecto seguirá en firme.

YULIANA NARVÁEZ

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO