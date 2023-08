Tuve la oportunidad de moderar el último foro de candidatos para la alcaldía del municipio de Chía, ejercicio liderado por la Universidad de La Sabana, Aesabana y varios actores de la región que hacen parte del programa Sabana Centro Cómo Vamos.



Varias cosas llamaron la atención del debate. Para empezar, se inscribieron 13 hombres y ninguna mujer, situación que también vive Bogotá.



En estas elecciones, en particular, se observa un crecimiento considerable en el número de candidatos de varios municipios de la región Sabana Centro, por lo que no será sencillo para los ciudadanos decantarse por algún candidato en particular. Ello tendrá varios efectos en la dispersión del voto y, por ende, en la construcción de consensos, pues quien resulte ganador, de entrada, tendrá que crear coaliciones para garantizar gobernabilidad durante sus cuatro años en el poder.



Para el caso de la capital es diferente, dado que entrará a regir la segunda vuelta, una figura que, de una u otra manera, fuerza la suscripción de alianzas en la última fase del proceso electoral.



8 de los 13 candidatos votaron a favor de modificar el esquema de estratificación del municipio. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

El segundo elemento que me llamó la atención fue la distancia, cada vez más marcada, frente a la relación de Chía con Bogotá. Por ejemplo, a la pregunta si estaban de acuerdo o no con hacer parte de la figura de región metropolitana, tan solo un candidato respondió de manera afirmativa. Luego, a la pregunta si estarían dispuestos a apoyar la ampliación del TransMilenio hasta Chía, la respuesta fue contundente: ninguno estaría interesado.



Esto mismo se observó frente a otros temas igualmente relevantes, como el Catastro Multipropósito, la instalación de cámaras de fotomultas para disminuir la accidentalidad en peatones y ciclistas, y la implementación del pico y placa para descongestionar las vías.



En el primer caso, 8 de los 13 candidatos votaron a favor de modificar el esquema de estratificación del municipio; igual número de aspirantes se mostraron a favor de instalar cámaras de fotomultas; no obstante, para el tema del pico y placa, la proporción cambió: solo 3 candidatos votaron a favor.



Y en uno de los problemas públicos que más aqueja al municipio tampoco primó el consenso, aunque sí hay una clara mayoría: 9 de los 13 candidatos afirmaron no estar dispuestos a dar continuidad a la Troncal de los Andes, tal y como está planteada actualmente.



El tercer elemento que estuvo muy presente en la discusión fue el de los temas asociados a los servicios públicos: saneamiento básico y cuencas hídricas. Esto, en parte, por la presión que viene ejerciendo el desarrollo inmobiliario en la región, las dificultades derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los problemas que enfrenta Emserchia para ampliar y mejorar la capacidad instalada de la red matriz del acueducto.



Es necesario abrir el debate en otros frentes, más allá de la infraestructura pública y los problemas ya conocidos de movilidad, como las estrategias para superar las condiciones de inseguridad en el municipio (particularmente el hurto a personas); las apuestas en temas sociales (tercera edad, primera infancia y atención a la población migrante) y, por supuesto, los temas de salud y educación, donde los indicadores de percepción ciudadana registran cambios significativos.



Lo cierto es que los municipios de la región, como es el caso de Chía, adquieren cada vez más mayor protagonismo en el debate electoral, no solo por lo que representan en términos de población dentro del departamento, sino por las dinámicas sociales y económicas que vienen registrando en la última década, y que resultarán estratégicas para la consolidación de la ciudad-región en los próximos años.

OMAR ORÓSTEGUI

Director del laboratorio de gobierno de la Universidad de La Sabana