Chefs del mundo con estrellas Michelin estarán en Bogotá

Joan Roca, reconocido como el mejor cocinero del mundo en el 2018 (según The Best Chef Awards 2018), Quique Dacosta, poseedor de tres estrellas Michelin, y Ana Ros, la mejor cocinera del 2017 (según The World 50 Best Restaurants), son tan solo tres de los 20 reconocidos chefs que asistirán a la primera edición del Bogotá Madrid Fusión (BMF).



El evento, que se realizará entre el 7 y 10 de noviembre en Corferias, busca convertir a Bogotá en el epicentro gastronómico del continente. Precisamente, esta cantidad de figuras culinarias suman 21 estrellas Michelin la calificación más anhelada por los profesionales de la cocina, pues reconoce a los restaurantes por su calidad, creatividad y atención al detalle en sus productos.

El evento, que va dirigido a cocineros profesionales, estudiantes y a los amantes de la buena comida en general, es posible por la alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Grupo Vocento de España, dueño de Madrid Fusión, el principal congreso gastronómico de Europa.



Durante los cuatro días que durará el BMF, sus visitantes podrán asistir a un congreso de alta gastronomía, 18 talleres magistrales, muestras comerciales, una rueda de negocios y un circuito gastronómico, que estará distribuido en varios restaurantes de Bogotá.



“El BMF es una oportunidad inigualable para que el sector gastronómico del país muestre todo el potencial que tiene. A través de este evento queremos impulsar a la capital colombiana como el epicentro de la gastronomía en América”, afirmó Mónica de Greiff, presidente de la CCB.



Otro de los objetivos del BMF es contribuir con el intercambio de experiencias entre las diferentes cocinas del mundo. Esto será posible con las 18 clases magistrales, dictadas por los chefs, que vienen de España, Japón, Argentina, Suecia, Perú, Filipinas, Eslovenia, México, Estados Unidos, Francia y Colombia.

Madrid Fusión y su éxito

Creado en el 2003 por el Grupo Vocento, el Madrid Fusión es uno de los eventos de gastronomía más influyentes a nivel mundial. Este congreso ha influido considerablemente en la percepción que tiene el mundo sobre la cocina española.



De hecho, la versión de este año del Madrid Fusión, que se realizó entre el 28 y 30 de enero, contó con la participación de 2.090 congresistas, 13.122 visitantes, 122 ponentes internacionales, 200 empresas expositoras y 852 asistentes a los talleres, entre otros.



“Escogimos a Bogotá para realizar este congreso por su biodiversidad, riqueza cultural y gastronómica, así como por su ubicación estratégica, por estar a cinco horas de cualquier lugar del continente”, afirmó Benjamín Lana, presidente de la división de gastronomía del Grupo Vocento.



Incluso, Bogotá les ganó el pulso a ciudades de México, Argentina y Perú en la realización de este evento. Esto en parte se debió al número de establecimientos dedicados al sector gastronómico.



Según cifras de la CCB, en Bogotá y la región hay 112.000 empresas vinculadas al sector gastronómico, alimentos, bebidas y conexos. Lana también aseguró que ciudades como Lima, Madrid o Copenhague han logrado convertirse en epicentros gastronómicos y eso ha repercutido en varios aspectos: mejorando el turismo en esas ciudades y dándole mayor visibilidad a los productos de los países. Esto mismo quieren que pase en Bogotá.

Colombia está presente

Durante los cuatro días del evento en Corferias, los asistentes podrán disfrutar de 11 a.m. a 7 p.m. de lo mejor de la cocina tradicional colombiana. A lo largo del centro de eventos habrá espacios de exhibición y venta de productos locales en plazas de mercado.



También será posible encontrar platos preparados, que representan lo mejor de cada región del país, acompañados de actividades culturales. Si desea adquirir boletas para el BMF puede hacerlo en la página www.bogotamadridfusion.co.

Agenda del Bogotá Madrid Fusión, en Corferias

Con la I Cumbre Internacional de Gastronomía Bogotá Madrid Fusión los días jueves 7 y viernes 8 de noviembre se iniciará el Bogotá Madrid Fusión (BMF).



Esta primera cumbre tendrá una agenda académica en la que se hablará de temas como la sustitución de cultivos ilícitos y su relación con la alta cocina, la biodiversidad culinaria del Caribe y la sensibilidad japonesa en la culinaria, entre otros.



Los talleres serán dictados por reconocidos chefs como Harry Sasson, Quique Dacosta, Leonor Espinosa, Yoshihiro Narisawa, Joan Roca, Mario Valles y Koldo Miranda.

Serán 20 charlas divididas en los dos días, cada una tendrá una duración de 40 minutos y se espera que asistan más de 1.400 personas.



Por otro lado, el sábado 9 y el domingo 10 se realizarán 18 talleres magistrales, dictados por experimentados cocineros de Colombia, España y Filipinas; van dirigidos para profesionales de la cocina, estudiantes y amantes de la comida.



Salsas criollas, postres, técnicas para cocinar un lechón, cómo dominar los arroces mediterráneos, alimentación wayuú, utilización de la cera de abejas en las carnes e historias del ron son algunos de los talleres que se dictarán.



El 8 de noviembre también se realizará la rueda de negocios del BMF: “Con la rueda se busca crear espacios comerciales para la promoción de la actividad empresarial de la industria gastronómica de Bogotá”, dijo la Cámara de Comercio de Bogotá.



También fortalecerá la competitividad de las empresas participantes, apoyará el incremento de ventas y la posibilidad de contactar nuevos clientes, entre otros.



Finalmente, durante los cuatro días, a lo largo de las instalaciones de Corferias, los visitantes van a encontrarse con catas y maridajes, que serán liderados por los más de 100 expositores inscritos.



Se espera que a estos espacios acudan unas 10.000 personas.

Los chefs invitados son:

Joan Roca

Nació en Girona, España, en 1964. Fundó, junto a sus dos hermanos Jordi y Joseph, el restaurante El Celler de Can Roca en 1986, especializado en cocina catalana y elegico como el mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015 por la revista Restaurant Magazine. Tiene tres estrellas Michelin.



Magnus Ek

​Es considerado uno de los cocineros más determinantes de la cocina escandinava actual. Nació en Estocolmo, Suecia. Su restaurante Oaxen Krog & Slip, ubicado en la isla de Djurgården, al suroeste de Estocolmo, abre sus puertas únicamente de mayo a septiembre. Tiene dos estrellas Michelin.



Yoshihiro Narisawa

Con su restaurante Narisawa, ubicado en Tokio, ha logrado obtener dos estrellas Michelin y el puesto 22 en el World 50 Best. La creación culinaria de este japonés, formado en Francia, Suiza e Italia, se basa en las estaciones del año. Trabaja con proveedores de agricultura ecológica y pesca sostenible.



German Martitegui

Nació en Necochea, Argentina, en 1966. Su restaurante Tegui, creado en 2009, fue reconocido por la revista inglesa Restaurant como el mejor restaurante de Argentina. Además, logró obtener el puesto 60 en el World 50 Best. Germán representa el chef de culto que siempre reserva una sorpresa en sus platos.



Miguel Warren

Nació en Medellín y se formó en el Basque Culinary Center, de San Sebastián, España. Al llegar de nuevo al país, creó el restaurante Barcal en el fusiona ingredientes de varias regiones de Colombia para experimentar con ellos diferentes técnicas y combinaciones “hasta lograr el resultado ideal”, dice.



Quique Dacosta

Inició su carrera como cocinero a los 14 años. Dos años después entró a trabajar en el restaurante El Poblet, que hoy es de su propiedad, cambiando el nombre a Quique Dacosta. Allí, ofrece gastronomía marinera local. Ha logrado obtener tres estrellas Michelin y el puesto 68 en el World 50 Best.



Leonor Espinosa

Esta cartagenera fue catalogada como la mejor chef femenina de Latinoamérica en 2017. Su pasión por los productos locales, la memoria de los sabores culinarios colombianos y el respeto por el medioambiente están presentes en cada uno de sus platos. Ocupó el puesto 10 en el 50 Best Latinoamérica, entre otros logros.



Macarena de Castro

Esta chef mallorquina inició en la cocina de un restaurante familiar, sirviendo hamburguesas. Hoy, es una representante de la gastronomía de Baleares (cocina mediterránea con influencias catalanas y valencianas). En su Restaurante Maca de Castro, ubicado en España, ha logrado obtener una estrella Michelin.



Ana Ros

Es considerada una embajadora de la cocina eslovena. Su formación autodidacta se juntó con una casualidad: el retiro de sus suegros hosteleros, lo que la llevó a quedar al frente del restaurante Hiša Franko, al oeste de Eslovenia. Fue premiada como mejor cocinera del mundo 2017 por The World’s 50 Best.



Mario Valles

Nació en Dagua, Valle del Cauca. Lejos de los fogones, Valles practicaba Yudo y era de los buenos. Luego de una lesión en un entrenamiento para los Juegos Olímpicos de Sídney, se inscribió en una escuela de gastronomía en Madrid. En 2015, creó el restaurante Hortensio, donde deleita con su cocina clásica.

Chele González

Se le conoce por introducir la alta cocina en Filipinas, gracias a su restaurante Gallery by Chele, catalogado como uno de los 50 mejores de Asia. Define su cocina como atropológica, ya que detrás de cada plato hay una historia. González nació en Torrelavega, un municipio al norte de España.



Koldo Miranda

Inspirado en los restaurantes de los mercados gourmet de España, el chef vasco Koldo Miranda, ganador de una estrella Michelin gracias a su restaurante La Cruz de Illas (en España), creó en 2015 el Taska Street Market, en el norte de Bogotá. Otro de sus emprendimientos es Cuarto Frío.



Harry Sasson

Tal vez muchos no lo saben, pero este famoso cocinero colombiano inició sus estudios en el Sena. Realizó sus prácticas en el Hotel Hilton de Bogotá, para luego viajar a Canadá a aprender más del mundo de la gastronomía. Hoy con su restaurante Harry Sasson, ha logrado el puesto 23 en el 50 Best Latinoamérica.



Álvaro Clavijo

Con su restaurante El Chato, que abrió sus puertas en 2015, en Quinta Camacho Bogotá, logró quedar en el puesto 21 en el 50 Best Latinoamérica. El chato es un restaurante que cambia el menú según lo que ofrezca la tierra, con platos que se han vuelto clásicos y han adquirido fama por su solidez.



Mario Sandoval

Con su restaurante Coque, en España, ha logrado obtener dos estrellas Michelin.

Se formó en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid y, como muchos de sus colegas, su pasión por la cocina viene de su familia. Su restaurante hoy se ubica en el centro de la capital española, antiguamente allí se ubicaba la discoteca Archy.



Nacho Manzano

Cuentan que Nacho Manzano, con tan solo 13 años, ya era capaz de sustituir a su madre en los fogones. Cuatro años más tarde, pasaría a llevar las riendas del restaurante familiar Casa Marcial, uno de los más laureado de Asturias y que hoy ostenta dos estrellas Michelin. La creatividad, una de sus mayores virtudes.



Virgilio Martínez y Pía León

Esta pareja de esposos peruanos, han logrado obtener el sexto puesto en el World 50 Best y el segundo puesto en el 50 Best Latinoamérica gracias al restaurante Central, creado por Virgilio. En 2018, Pía fue reconocida como la mejor chef de América Latina y además es la creadora del restaurante Kjolle.



Akrame Benallal

Nació en Francia, pero creció en Orán, Argelia. Inició su carrera como cocinero en el restaurante en Molineuf. Hoy ostenta dos estrellas Michelin gracias a su restaurante Akrame, junto al Arco del Triunfo, en París. Cuentan que para comer en uno de los rincones de Akrame hay que esperar varios meses.



Enrique Olvera

La representación mexicana viene de la mano con este cocinero, creador del restaurante Pujol, con el que ha conquistado dos estrellas Michelin, un tercer puesto en el 50 Best Latinoamérica y el puesto 13 en el World 50 Best. Se formó en el Culinary Institute of America de Nueva York. Su especialidad: la cocina de autor.



Kyle & Katina Connaugton

Esta pareja de esposos ha logrado obtener tres estrellas Michelin gracias a su restaurante Single Thread, en San Francisco, Estados Unidos. Katina, quien se especializó en trabajo agrario en Japón, dirige una granja a ocho kilómetros del restaurante, de donde se abastecen de frutas, verduras y otros ingredientes.Un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el patrocinio de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).