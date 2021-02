Vea los 15 de barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz el viernes

Barrios de Chapinero, Usaquén Teusaquillo y de otras siete localidades de Bogotá tendrán cortes de luz este viernes 26 de febrero.



En estos sectores, la empresa de energía Enel-Codensa estará haciendo trabajos de mantenimiento.

Vea a continuación cuáles serán los barrios afectados:

Chapinero

San Luis Altos del Cabo: Carrera 8 a Carrera 11 entre Calle 99 a Calle 103, Vía La Calera Kilómetro 5 - De 8:45 a.m. a 5:15 p.m.

Ciudad Bolívar

Villa Gloria: Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 sur a Calle 71 sur - De 7:15 a.m. a 5:45 p.m.

Villas El Diamante: Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 68 sur a Calle 71 sur - De 7:15 a.m. a 5:45 p.m.

Engativá

Jardín Botánico: Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 46 a Calle 50 - De 7:15 a.m. a 4:45 p.m.



La Cabaña: Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 69 a Carrera 71 - De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



Los Ángeles: Calle 67 a Calle 70 entre Carrera 98 a Carrera 100 - De 7:45 a.m. a 12:45 p.m.

Fontibón

La Esperanza Norte: Calle 25 a Calle 27 entre Carrera 68 a Carrera 70 - De 6:30 a.m. a 4 p.m.

Kennedy

El Vergel: Calle 14 a Calle 17 entre Carrera 79 a Carrera 82 - De 7 a.m. a 5 p.m.

Rafael Uribe Uribe

Diana Turbay: Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 47 sur a Calle 49 sur- De 8 a.m. a 5 p.m.

Santa Fe

Las Nieves: Calle 19 a Calle 21 entre Carrera 6 a Carrera 8 - De 4 a.m. a 8 a.m.

Teusaquillo

El Salitre: Carrera 55 a Carrera 69 entre Calle 43 a Calle 46 - De 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Usaquén

La Carolina: Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 11 a Carrera 14 - De 9 a.m. a 5 p.m.

Usme

El Nuevo Portal: Carrera 4 este a Carrera 6 este entre Calle 99 sur a Calle 101 sur - De 8 a.m. a 4 p.m.



La Andrea: Carrera 1 este a Carrera 3 este entre Calle 78 sur a Calle 80 sur - De 7:30 a.m. a 1:30 p.m.



Los Olivares: Carrera 4 este a Carrera 6 este entre Calle 73 sur a Calle 75 sur - De 2 p.m. a 5:30 p.m.

