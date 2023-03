Hay conmoción en la localidad de Chapinero, en Bogotá, por el hallazgo de un hombre muerto en su residencia bajo extrañas condiciones.



Se trata del médico cirujano Andrés Gómez León, de Chía, Cundinamarca, quien vivía en un apartamento junto a dos extranjeros con quienes se dividía el arriendo.

Cuando entré lo vi encima de la cama, acostado de medio lado FACEBOOK

TWITTER

Según le contó su madre María Alicia a CityTv, desde el viernes la familia no se había podido comunicar con Gómez León y el sábado la administración del edificio notificó que el garaje fue encontrado abierto y su carro no estaba.



"Desde el sábado lo estuve llamando y no me contestó", cuenta la madre, quien fue la persona que encontró el cuerpo. Con ayuda de un cerrajero lograron abrir la puerta del domicilio y allí estaba el médico semidesnudo: "Cuando entré lo vi encima de la cama, acostado de medio lado".



(Siga leyendo: Domiciliario denuncia que lo atacaron con machete al confundirlo con ladrón).



El caso despertó las alarmas de las autoridades, quienes intentan dar con el paradero de quienes eran sus compañeros de apartamento.



"El miércoles de la semana pasada le había cobrado a uno de ellos", cuenta la madre del fallecido, añadiendo que la respuesta del inquilino fue golpearlo.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de CityTv