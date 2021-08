Así podrá descargar el certificado digital de vacunación contra covid

La Secretaría Distrital de Salud habilitó un aplicativo para que los ciudadanos puedan descargar un certificado digital que valida qué vacunas tiene aplicadas; entre ellas, la del covid-19.



Este aplicativo se desarrolló para evitar fraudes y adulteraciones en los certificados de vacunación.



“Hemos recibido noticias de personas que inescrupulosamente están tratando de engañar a la gente con carnés de vacunación que no se corresponden con dosis aplicadas”, aseguró el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Además, explicó que este documento sirve en caso de que se le extravíe el carné físico de vacunación o en caso de que autoridades migratorias lleguen a pedirle un comprobante oficial de que usted ha sido inmunizado.

Paso a paso

El certificado estará disponible para las personas que hayan sido vacunadas en Bogotá. Para obtenerlo, el ciudadano debe ingresar a la página web www.saludcapital.gov.co y hacer clic en el banner ‘Consulta tu certificado de vacunación covid-19’.



Así será dirigido al aplicativo PAI Distrital, y allí deberá ingresar su número de cédula y validar un código captcha. Una vez surta ese proceso, obtendrá su certificado de vacunación. Si se vacunó contra el covid-19 en la capital, allí aparecerá la fecha de aplicación de su o sus dosis. Además, debería aparecer información de otras vacunas que se haya aplicado recientemente, como las de fiebre amarilla, influenza, hepatitis, etc.

Usted puede guardar este certificado en su celular y para presentarlo puede sencillamente mostrarlo a quien se lo pida. Pero también, puede ofrecer un código QR que viene en la parte superior del certificado: si este código es escaneado, arrojará el certificado.



Sin embargo, es posible que haya quienes, no obstante estar vacunados, no lo vean así en el documento. Según la Secretaría de Salud, hay tres grupos de personas que pueden enfrentarse a este problema: aquellos que hayan sido vacunados en Sanitas, Colsubsidio y en Ecopetrol.



Esto obedecería a un error en el sistema que no ha podido ser corregido. Incluso si usted fue vacunado por otra EPS y sus dosis no aparecen certificadas en el documento digital, no se alarme: es posible que aún no hayan cargado su información. En ese caso es recomendable que contacte a su EPS para pedir agilizar la certificación.

Sepa que si usted se vacunó en el exterior, sus dosis contra el covid-19 no aparecerán en el mencionado aplicativo.



De todas maneras, como lo indicó el secretario, el certificado físico seguirá siendo útil. Pero no está de más tener el respaldo virtual, a prueba de fraude.



El secretario recordó que “en caso de encontrar personas que falsifiquen el carné de vacunación, serán investigadas y judicializadas, tendrán todo el peso de la ley porque prima la salud pública y no se puede mentir acerca de las cifras reales, no solamente en Bogotá, también a nivel nacional, y se llama fraude”.



A la fecha, el Distrito reporta que se han aplicado un total de 5’791.805 dosis. Ahora la meta no es vacunar al 70 por ciento de la población, sino al 90 por ciento para lograr la cobertura útil. Hoy, las cuentas apuntan a que ya el 44,5 por ciento tiene el esquema completo.



EL TIEMPO