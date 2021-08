¿Qué va a pasar con el carné digital de vacunas en Bogotá?

No duró ni un día la idea del Distrito de que los bogotanos pudieran acceder a un certificado digital de vacunación. Este jueves, el Ministerio de Salud emitió un comunicado asegurando que solo esta cartera, y no la Secretaría Distrital de Salud, tenía la competencia de “disponer del documento físico y digital a usar en el marco del Plan Nacional de vacunación”.

(Le puede interesar: Variante delta: ¿qué tan duro podría golpear a Bogotá?)

Aunque la disputa fue asumida por algunos como un ‘no’ a un ‘pasaporte covid de Bogotá’, fuentes de la Secretaría le dijeron a este diario que el certificado no era un pasaporte. El miércoles, cuando el Secretario de Salud anunció la emisión del ‘certificado digital de vacunación covid-19’, explicó que esta herramienta se habilitaba con dos objetivos: para ofrecer un ‘Plan B’ a quienes hubiesen extraviado su carné físico y para evitar que se hicieran fraudes y falsificaciones de comprobantes de vacunación.

Es decir, en teoría, el certificado no fue presentado como ‘pasaporte covid’, una figura distinta que, de hecho, sí está pendiente de ser regulada y expedida por el Gobierno Nacional.



El jueves, este diario supo que la Secretaría de Salud estaba preparando una carta al Ministerio para aclarar ese punto y para indicar que el ‘PAI’ (Programa Ampliado de Inmunizaciones) existía desde hace mucho antes.



Pero, más allá de la discusión alrededor de si ese era o no un ‘pasaporte covid’, el Ministerio sí tenía otras observaciones al documento.



En una de ellas, la entidad advertía que era clave lograr que acceder al certificado digital fuera “igual en todo el territorio nacional, sin importar el prestador que hubiese tenido a su cargo la aplicación del biológico o el lugar donde se realizó el procedimiento”.

Y este sí era un problema que presentaba el carné digital de la Secretaría, pues este solo certificaba las dosis que hubieran sido aplicadas en Bogotá –dejando por fuera, por ejemplo, a los vacunados en el exterior–, y reportaba fallas para registrar las dosis de vacunados en tres EPS.



Adicionalmente, al Ministerio advertía que el acceso debía ser de manera "individual, personal y segura, pues la aplicación de la vacuna es una información que hace parte de la historia clínica de una persona, por lo tanto el acceso a esta información debe estar bajo el régimen de protección de datos personales habeas data y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información". Ese era otro error que cometía la plataforma del Distrito, pues solo se necesitaba el número de cédula para acceder al certificado: es decir, cualquier persona podía obtenerlo.



Al final de su comunicado, el Ministerio aseguró que están próximos a presentar "un registro nacional electrónico de vacunación, con el cual se pueda tener un código QR con el que las personas puedan acreditar su condición de vacunados y puedan ser identificados más allá de un carné de vacunación, que puede ser alterado o adulterado para obtener beneficios".

Lo que respondió el Distrito

Este viernes, la Secretaría Distrital de Salud publicó un comunicado en el que aseguraba que este mecanismo de consulta en línea (PAI) existía desde 2006: "este aplicativo está al servicio de la ciudadanía hace casi 15 años y es modelo a nivel latinoamericano".



Y agregó que se había visto en la "obligación" de emitir un certificado digital después de recibir "en promedio 350 solicitudes semanales de certificado de vacunación, por diferentes motivos, siendo el de viaje el más frecuente".



Sin embargo, reconoció que dados los requerimientos del Ministerio y de "la Superintendencia de Industria y Comercio", suspendería el acceso al aplicativo "mientras se realizan ajustes para optimizar su servicio y garantizar la seguridad de

la misma".



Es decir, si usted necesita ese certificado, debe pedirlo al Ministerio de Salud.

EL TIEMPO