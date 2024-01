Pilas, nuevo horario para subir a Monserrate en enero: recomendaciones y más

Si usted es de las personas que le gusta hacer actividades al aire libre, sentir la naturaleza, caminar y hacer deporte, sin duda debe visitar el cerro de Monserrate. Este cuenta con 1.605 escalones y 2.350 metros de extensión.



Usted puede disfrutar de la oferta gastronómica, hacer actividad física y asistir a la eucaristía, entre otras actividades.



(Puede leer: ‘Gritábamos y gritábamos, nadie nos escuchaba’: relato de niños perdidos en Monserrate).

Así, este 2024, el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) informó a los colombianos a través de sus redes sociales y su página oficial que Monserrate inicia este año con un nuevo un horario.



El horario para subir a pie a Monserrate los domingos de este enero de 2024 será de 6 a.m. a 10 a.m. y de 11 a.m., y hasta la 1 p.m.

📢Aviso a la ciudadanía:



Para los domingos del mes de enero 📅, la subida por el emblemático Sendero de Monserrate⛰️ será en dos horarios, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.



— 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) January 19, 2024

¿Qué hacer en Monserrate?

Usted puede subir al santuario de tres formas: caminando, en funicular y en teleférico.



La primera opción le brinda la oportunidad de encontrar tiendas, artesanías, comidas representativas de Colombia, esculturas, aire fresco, y un mirador espectacular.



Y en las dos segundas opciones que le siguen puede disfrutar de la mágica vista que se evidencia mientras está subiendo.



(Puede leer: Potente oración al Señor Caído de Monserrate: verá sus peticiones cumplidas).



Una vez esté arriba, conocerá la Basílica del Santuario de Monserrate. Después, puede recorrer el lugar a través de la plaza, en donde encontrará diferentes elementos de recuerdos, artesanías y restaurantes.



Además, podrá cumplir con la tradición y pedir algo que usted anhele en el 'Pozo de los deseos'.

Esta ciudad entró en el top de las mejores para vivir. Foto: Archivo Particular

Recomendaciones para subir a Monserrate

El IDRD recomienda a todos los asistentes a este sitio tener en cuenta los siguientes aspectos.





1. No consumir alimentos durante el ascenso y descenso.



2. Usar ropa y calzado cómodos.



3. Utilizar bloqueador solar.



4. Hidratarse durante el recorrido.



5. Acatar las recomendaciones publicadas en la señalización ubicada en la entrada y durante el recorrido, así como las indicaciones de las autoridades y del personal del IDRD.



6. Hacer el recorrido siempre por la derecha para ascender y descender.



7. En caso de aglomeración, conserve la calma y no salga por caminos o senderos no autorizados.



8. Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso y descenso lo realicen personas que se encuentren en buen estado de salud.



9. Se recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos. Por esta razón, está prohibido el uso de baños clandestinos.



(Puede leer: 'Dios mío': mamá rompe en llanto tras volver a ver a su hijo desaparecido en Monserrate).

Monserrate. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá.

No olvide que el ingreso de menores con estatura inferior a un metro está prohibida, tampoco podrán subir mujeres embarazadas, adultos mayores de 75 años, bicicletas, coches, caminadores, patinetas, zancos.



No se puede vender comida u objetos no autorizados por las autoridades, y mucho menos manipular o recolectar flora o fauna, entre otras recomendaciones que puede encontrar aquí.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

