Las zonas de parqueo pago de la ciudad son una estrategia implementada por la Secretaría de Seguridad para mejorar la movilidad en la vía. Parte de estrategia son los cepos, unos retenedores de metal que se ponen en las llantas de los vehículos para impedir que estos sean movidos.



A pesar de que esta medida contó con una etapa de publicación e implementación, el número de cepos que se instalan, ha aumentado de manera mensual.



Estos dispositivos metálicos suelen ubicarse en los vehículos de quienes no pagan o se parquean en los sectores aledaños de manera irregular. El objetivo es “que los bogotanos usen los espacios habilitados y no cualquier rincón”, explica el Distrito.



Del 11 de febrero al 30 de junio de este año se han instalado 1.679 cepos en carros que se estacionan en sitios prohibidos y no utilizan las zonas de parqueo pago que tienen cerca. Además, esta cifra ha aumentado entre 30 y 40 casos de manera mensual.



La otra razón por la que se pueden instalar cepos es por no pagar de manera anticipada la zona de parqueo o pasar el tiempo cancelado, por esta causal se han instalado 1.416 cepos, asegura la Terminal de Transporte, entidad encargada de la administración de sitios de parqueo en la vía.



Para lograr que desinstalen el cepo y poder movilizar el vehículo, los conductores deben pagar 63.000 pesos en el caso de las motos y 90.000 pesos para los autos.

