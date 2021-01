Llega a Bogotá un vuelo desde Leticia, donde se detectó la variante

A la espera. Así están las autoridades sanitarias en Bogotá después de que en la noche de este sábado llegara un vuelo humanitario proveniente de Leticia (Amazonas) con 164 pasajeros.



En la capital del Amazonas fue donde este sábado se confirmó la presencia de la variante brasileña del covid-19. El Instituto Nacional de Salud confirmó este tipo de virus en una paciente de 24 años que mantuvo aislamiento en su domicilio.

Ahora, en la mañana de este domingo, la alcaldesa Claudia López, explicó, frente a este vuelo que llegó de Leticia, que "a todos los pasajeros se les tomó prueba y en todo caso deben permanecer en aislamiento estricto por 14 días".

Al momento, solo se sabe que el vuelo llegó desde Leticia, pero no se tiene certeza de que allí vinieran o no personas contagiadas.



Aunque el Gobierno Nacional había anunciado que desde este viernes y durante los próximos 15 días, se habían suspendido los vuelos comerciales entre Bogotá y la capital del amazonas, este sábado se autorizó este vuelo de carácter humanitario.



"Coordinamos con las autoridades nacionales para que pudiera llegar a Bogotá lo que se conoce un vuelo humanitario. Son 164 personas que, al momento de tomar las decisiones de prohibir los vuelos quedaron varadas en Leticia y se debía garantizar su traslado. El vuelo llegó a Bogotá a las 11:40 p.m.", aclaró el Secretario de Salud, Alejandro Gómez.



Confirmó además que a las 164 personas se les hizo una prueba PCR, que en este momento se están procesando.



"Además, tres Equipos de Respuesta Inmediata de la entidad avanzan a esta hora en la caracterización de la población para establecer cuántos pasajeros residen en Bogotá y en qué zonas viven. Las personas que no puedan garantizar el aislamiento en sus hogares, no vivan en la ciudad o resulten positivos para Covid-19, deberán permanecer en el hotel durante 14 días", indicó la Secretaría de Salud.

