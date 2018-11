Congresistas Paloma Valencia y Samuel Hoyos le apuntan a la Alcaldía

El representante a la Cámara por Bogotá, Samuel Hoyos, y la senadora Paloma Valencia, son los nuevos postulados en la baraja de precandidatos que apuntan a ganar las elecciones del 2019 para la Alcaldía de Bogotá.

Así se lo confirmó Hoyos a EL TIEMPO, luego de que el pasado martes, en una reunión de su bancada, el senador y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, mencionó su nombre y el de Valencia para que aspiraran a llegar al Palacio Liévano.

"Me pareció algo muy generoso de parte de Uribe, no me lo esperaba. En la reunión resaltó mis cualidades humanas, académicas y profesionales, para mí es un orgullo", expresó Hoyos. "Y sí, me interesa participar en la contienda, es un sueño poder ser Alcalde de Bogotá".



En el encuentro político, el también expresidente Uribe no se guardó elogios para su copartidaria Paloma Valencia, con quien ha armado un fuerte liderazgo en el Senado: "Paloma Valencia es una de las mujeres más importantes de la patria".



De entrada, el representante mencionó que su postulación no se daría de manera particular, sino que dentro de su colectivo buscarán un mecanismo de escogencia, similar al que se utilizó para elegir al entonces precandidato a la presidencia Iván Duque (hoy presidente de la República). En ese caso se realizaron talleres para que los postulados presentaran sus propuestas e ideas, y luego se procedió a una encuesta al interior del Centro Democrático.

Debemos llegar unidos a las votaciones (2019), sin vanidades y encontrando puntos comunes, para evitar que se dé una elección como la que dejó de Alcalde a Gustavo Petro (2012) FACEBOOK

TWITTER

"Aún no hemos definido el mecanismo de escogencia, pero la idea es que para abril del 2019 ya contemos con un candidato. Luego buscaríamos una convergencia con partidos como el Conservador, Cambio Radical e incluso Liberal", advirtió Hoyos. "Pues debemos llegar unidos, sin vanidades y encontrando puntos comunes, para evitar que se dé una elección como la que dejó de Alcalde a Gustavo Petro (2012)".



Hoyos obtuvo, en las pasadas elecciones al Congreso, 40.557 votos, lo que lo dejó como uno de los cinco representantes a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático. A su vez, Valencia logró 29.319 votos para el Senado (circunscripción nacional).



BOGOTÁ