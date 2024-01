¿Qué le pasó al centro de Bogotá? Residentes de antaño piden su recuperación

“¿Qué ha pasado con nuestro hermoso centro?” es lo que se preguntan, sobre todo, los ciudadanos que siempre han vivido en este sector de Bogotá.



(Además: Las revelaciones de fiscal que resolvió caso de niña asesinada por sus hermanos).



Basta con darse un paseo por sitios emblemáticos para darse cuenta del porqué de sus lamentos. Comencemos por la plaza España, ubicada en el barrio Voto Nacional, de la localidad de Los Mártires, entre las carreras 18 y 19 y las calles 10A y 11.

El panorama es desolador. Hombres, mujeres y niños drogándose a plena luz del día. A mí me dan ganas de llorar. FACEBOOK

TWITTER

Aunque hay presencia de un CAI móvil, habitantes de la calle en pésimas condiciones de salud pernoctan sobre los pastos. A diario, dicen sus habitantes, hay riñas entre ellos, lo que aleja a los niños de estos lugares de disfrute, sobre todo porque consumen drogas día y noche. La parroquia Hospital San José está llena de rayones en su fachada. “No hay respeto por el arte religioso ni por sus creyentes”, dice una devota.



A su alrededor hay cuadras vedadas por donde no se puede entrar. “El panorama es desolador. Hombres, mujeres y niños drogándose a plena luz del día. A mí me dan ganas de llorar”, dijo una mujer que prefirió ocultar su identidad.



Pasos después está el icónico monumento de la Mariposa, ubicado en San Victorino. Aunque ha pasado por un sinfín de reparaciones y se han invertido millones en arreglos, más se demora en repararse que en volver a quedar en la desidia.

Así se ve el Centro de Bogotá. Así se ve el Centro de Bogotá. Así se ve el centro de Bogotá. Foto: Carol Malaver

En este momento la plaza está en obra. Cambian las tabletas degeneradas por el mal uso de la zona y a su alrededor la informalidad no le da paso al peatón, que debe transitar con su maleta abrazada y esquivar el estruendoso ruido de cada puesto ambulante. De hecho, hace poco hubo una protesta protagonizada por comerciantes del sector exigiendo que se garantice el buen uso del espacio público. Alejandro Barrera, representante de la zona, dijo que las ventas informales afectan gravemente el comercio organizado que paga impuestos. “Los predios que eran para los informales se entregan a particulares. Pedimos que investiguen de inmediato”.

Facebook Twitter Linkedin

El parque Santander huele a orines, y sus monumentos son vandalizados. Foto: Carol Malaver / EL TIEMPO

Diego Camargo, otro representante de los comerciantes, dijo que San Victorino está abatido por los peores males. “Hay prostitución, ‘cosquilleo’, drogadicción. La alcaldía local y la distrital brillan por su ausencia. Necesitamos organización”.



La avenida Jiménez se convirtió en un corredor de estaciones desgastadas y sucias. Al pasar por la calle de Los Carneros el olor a orines acaba con el placer de antaño de caminar por la zona.



El Eje Ambiental, una obra que emprendió la Alcaldía de Bogotá en 1996 como uno de los proyectos más ambiciosos de recuperación del espacio público en el centro de Bogotá y que fue diseñada por los arquitectos Rogelio Salmona y Luis Kopec, no se ve limpio no obstante los esfuerzos por mantenerlo.



Ahí brilla la falta de cultura ciudadana. La gente arroja bolsas plásticas, papeles de comestibles, y los habitantes de la calle, a falta de sitios dignos, se bañan y hacen sus necesidades en el lugar. Los espacios de los árboles están llenos de residuos, pierden todo su atractivo.



Ni qué decir del Palacio y la iglesia de San Francisco, esa esquina en donde nacionales y extranjeros siempre querían tomarse una foto. Las ventas informales de cachivacheros ocupan todo el andén. “Ellos tienen derecho al trabajo, pero no en esas condiciones. Están generando desorden y, además, afectan gravemente el turismo, del que sobreviven muchas personas en el centro de la ciudad”, dijo Lina Candelo, guía turística. “Esto no es bonito, no es agradable. En cualquier país hacen respetar estos sitios. Hay que reubicarlos en un espacio en donde su oficio brille y no degenere”. Tampoco ha sido posible que dejen de rayar las paredes del templo. No hay respeto por el patrimonio.



La plaza de Bolívar, en donde se suponía que no se les podía seguir dando de comer a las palomas está atestado de vendedores de maíz. Y el parque Santander, frente al reconocido Museo del Oro, está lleno de huecos y desechables de tinto en el piso. “Yo aquí estoy contándoles la historia a un grupo de turistas, pero me da mucha pena que el monumento esté así de rayado”.

Dolor ciudadano

Facebook Twitter Linkedin

El piso del parque de los Periodistas está destruido. Foto: Carol Malaver / EL TIEMPO

El parque de los Periodistas, situado entre las calles 13 y 17 y entre las carreras 3.ª y 4.ª, en el barrio de Las Nieves, en la localidad de Santa Fe, se está convirtiendo en una tortura para quienes solían recorrerlo. “Las ventas de cachivacheros son terribles. Ellos dejan mucha basura regada. Hace un año tenemos ese problema. Nos piden solidaridad, pero lo que queda de eso es un montón de desorden que está afectando a toda la comunidad de La Candelaria. “Luego llegan muchos habitantes de la calle que arman sus cambuches. Todo por acá está insoportable”, afirmó Felipe Lozano, residente de La Candelaria.



Felipe Araburo dice que uno de los problemas más graves que tiene el centro es la falta de identidad y apego con los espacios. “Lo ambiental debería ser prioridad. En el río San Francisco, canalizado, hay una problemática de contaminación impresionante. Está en alto deterioro, basuras, desechos humanos...”.



Sandra Lasprilla nació hace más de 60 años en el sector. “Una de las características del centro es la visita de la población flotante por lo cultural. Esto trajo beneficios, pero ahora han llegado otras actividades que han dañado el sector. La contaminación visual y auditiva afecta a las familias residentes con adultos mayores y niños. “Hay desconexión de todas las autoridades. El mal parqueo es un desorden y es común ver a personas orinando en las fachadas de nuestras casas. Arruinan nuestra salud y nuestra tranquilidad”.



Claro, en el centro hay decenas de lugares atractivos que sobreviven, plazas, restaurantes, panaderías, museos, cafés (...). El problema es que dentro de poco nadie quiera visitarlos por temor al caos reinante.

Facebook Twitter Linkedin

Esto es lo que ven los periodistas desde las ventanas. Foto: Archivo particular

Pacto busca revivir la 7.ª peatonal, pero ya nadie cree

Facebook Twitter Linkedin

La 7.ª peatonal, ocupada por la informalidad. Foto: Carol Malaver / EL TIEMPO

La carrera 7.ª peatonal es todo, menos peatonal, sobre todo los domingos. Allí se ubican puestos de comida, vendedores de toda clase de mercancía y muchos artistas cuyo talento se pierde entre el ruido ensordecedor, la mezcla de olores, el desorden y las bicicletas que se salen de su curso a toda velocidad.



El Distrito, a través del Instituto para la Economía Social (Ipes) y otras entidades, ha intentado ponerle orden al asunto, pero los resultados no se ven, o eso dicen los afectados, incrédulos. “Esos pactos los han hecho toda la vida y no sirven de nada. Aquí falta es autoridad. Nadie la ha tenido”, dijo un comerciante de la zona afectado.



Pero, según la entidad, esta vez se acordó una estrategia de organización en el espacio público. La idea es asignar espacios fijos debidamente delimitados.



La duración del permiso para los vendedores informales del corredor está sujeta al periodo comprendido entre el 30 de agosto de 2022 y la finalización del Plan de Desarrollo 2020-2024, en el horario de 8 a. m. a 6 p. m. de domingo a domingo.



El área acordada para cada vendedor informal será de máximo 1,50 por 1,50 metros, donde podrá organizar su puesto de trabajo. “Desde la Alcaldía se articularán con las entidades del Distrito las acciones de embellecimiento del espacio público en el corredor de la 7.ª entre calles 11 y 24”. La Secretaría de Gobierno, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y las alcaldías locales de Santa Fe y La Candelaria realizarán acompañamiento a las acciones de sensibilización y diálogo lideradas por el Ipes.



Por su parte, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño realizarán las acciones de manejo y organización de las actividades artísticas reguladas respetando la planimetría acordada.



Los beneficiarios se comprometen a respetar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y las demás normas y reglas de convivencia señaladas en el ordenamiento jurídico. “El incumplimiento se sancionará con el impedimento de seguir siendo parte del pacto”, explicó la entidad.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

carmal@eltiempo.com

@CarolMalaver

Más noticias