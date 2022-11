Este fin de semana, una joven por medio de sus redes sociales denunció que su jefe abusó sexualmente de ella en su lugar de trabajo, en el centro comercial Centro Chía, y que además amenazó con dejarla sin empleo. Debido a esto, sobre las 4 de la tarde de este martes, un grupo de mujeres llevaron a cabo un platón en el lugar e informaron que el día miércoles también lo harán.



Según conoció EL TIEMPO, la joven ya denunció y el caso está en manos de la Fiscalía.



(Le puede interesar: Esta fue la denuncia de abuso sexual por la que destrozaron TransMilenio)

Según relató la mujer, el presunto abusador estaba en estado de embriaguez, y los hechos ocurrieron en su horario laboral, incluso el hombre interrumpió su hora de almuerzo y le pidió que fuera al puesto de trabajo porque había mucha gente y necesitaba ayuda.

"Al llegar al local me encuentro con que el señor Julián y mi compañero de trabajo en el local, lo cual se me hizo raro, ya que Julián me pidió que regresará rápido, al ponerme a hacer mis deberes el señor Julián le dice a mi compañero que se vaya a tomar su hora de almuerzo... a los minutos de irse mi compañero, Julián me llama a la bodega que queda en el segundo piso", contó la víctima en Instagram.



Estando en la bodega, el hombre la abraza y trata de pegar su cara a la de ella, por lo que ella lo separó, y posterior a esto, él le pregunta que si tenía tufo.



Luego de esto el hombre empieza a hacerle preguntas personales sobre su vida sentimental, se acerca a ella y la empieza a manosearla. De acuerdo con lo dicho por la joven, el hombre le tocó los pechos, el estómago y la cintura. "No lo deje bajar más y al hacer forcejeo me dice: tal vez lo que estoy haciendo pueda que ya no vengas a trabajar, pero es un besito nada más", contó.

Apenas pudo, la mujer salió corriendo y fue a pedir ayuda a su compañero de trabajo, el jefe la llamaba, pero ella no respondía. Luego fue en compañía de un amigo, y entre ellos se pusieron a discutir.



En medio de la discusión salió la esposa del presunto abusador a preguntar qué había pasado, y la joven le contó todo, pero la mujer tenía una versión distinta, y es que su esposo le había dicho que le había tocado despedir a sus empleados porque se tomaron más de una hora de almuerzo.



Luego de esto, la víctima y la esposa del hombre lo encaran, y en principio el hombre niega todo, pero después aceptó que intentó besar a su colaboradora con la excusa de que estaba borracho, sin embargo, no aceptó que la había manoseado, y se escapó.

De acuerdo con la versión contada por la joven, ella llamó a la policía y llegó a los 10 minutos, la seguridad del centro comercial empezó a buscarlo, pero no lo encontraron. Mientras la policía le estaba dando las especificaciones para hacer la demanda, llegó un conocido del hombre identificado como Julián Cruz y le dijo que no valía la pena demandar, que más bien hicieran un acuerdo.



No obstante, la mujer no aceptó y se fue con los patrulleros a la Fiscalía de Chía a poner la demanda.



Tras los hechos, el hombre le envió un audio pidiéndole disculpas y que lo hizo de borrachera, y que si deciden volver a trabajar con él las puertas están abiertas.

REDACCIÓN BOGOTÁ