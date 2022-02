Hoy las mascotas son un integrante más de las familias bogotanas: perros, gatos y hasta aves les hacen compañía a millones de ciudadanos. Por tal motivo, para muchos, su fallecimiento es similar o peor a la pérdida de un ser querido y no escatiman en gastos a la hora de decirles adiós para siempre.



Tal es el caso de Lorena López, una joven bogotana que el pasado 2 de enero vio cómo un cáncer le arrebataba de sus manos a Chester, un gato de cinco años que fue su compañero más fiel durante la pandemia. “Cuando me fui de la casa de mis papás, ellos me regalaron un gatito y desde ese entonces fue como un hijo para mí. En la época del confinamiento, en la que perdí mi trabajo y me encontraba sola, él fue lo que me salvó”, dice.



Cuenta que uno de los momentos más duros de su vida fue cuando un veterinario le dijo que su pequeña mascota tenía pocos días de vida. “Pero nada comparado con verlo muerto en la cocina”, confiesa.



Luego de aquel suceso, se vio en el mismo dilema que muchas personas cuando su primera mascota fallece: qué hacer con el cuerpo. Lorena, al igual que otros dueños de animales de la capital, se decidió por un sepelio con todas las de la ley y pagó 600.000 por enterrar a Chester.



Si bien el negocio de los servicios fúnebres para mascotas no es nuevo en Bogotá –tampoco en Colombia–, durante los últimos años se ha diversificado, ampliado y adaptado a la nueva realidad. En la actualidad, la capital tiene lugares que ofrecen desde servicios religiosos fúnebres y seguros exequiales hasta cremaciones colectivas y apoyo para el duelo y la pérdida.



Hasta los cementerios de mascotas han evolucionado. El ejemplo que ilustra a la perfección dicho cambio es el espacio creado por Bosques del Silencio, una empresa dedicada a proveer servicios de entierro y cremación desde el 2012.

“Nuestro cementerio queda en Nemocón, donde antiguamente había una mina. Lo que tratamos de hacer es un parque ecológico y reforestar, es decir, cada vez que enterramos una mascota sembramos un árbol”, explica Luis Romero, quien es el dueño y administrador de Bosques del Silencio.



Lo que hace llamativo este espacio, denominado el Bosque de la Memoria, es que tiene un plan que permite que las cenizas de las mascotas reposen por siempre en medio de la naturaleza. “Eso es lo que nosotros llamamos ‘Cresiembra’, que significa morir, sembrar y crecer. Aquí se siembra un árbol cuyo sustrato orgánico son las cenizas del animal; es algo simbólico”, dice, y agrega: “En ambos casos suministramos una placa con foto, fecha de nacimiento y una leyenda”.



Los precios de este lugar oscilan entre 350.000 y 900.000 pesos, costo que varía según el peso de la mascota. “He enterrado desde perros hasta gallos de pelea. Una vez llegó una persona con un puercoespín y otra con una rata egipcia”, dice, haciendo énfasis en que reciben cualquier tipo de animal.



Otro cementerio disponible para los habitantes de Bogotá y Cundinamarca que tienen animales es el de Funeravet, espacio reconocido por su vistosidad y por la amplia gama de servicios que ofrece. Este campo, que funciona desde el 2001 en el municipio de La Calera, tiene más de 2.400 tumbas en dos jardines conexos. Uno de estos espacios es exclusivo para gatos.

El cementerio de mascotas más grande la región está en La Calera. Bosques del Silencio, en Nemocón, también ofrece sus servicios para todo tipo de animales. Foto: Funeravet



“Por mes, enterramos 15 animales. Desde que estamos funcionando en este sitio, hemos sepultado más de 2.852 mascotas de todo tipo”, dice el médico veterinario Juan Carlos Rodríguez, quien cuenta con un equipo de seis profesionales para realizar esta labor.



Del mismo modo que Bosques del Silencio, las tarifas de Funeravet varían según el peso del animal. Por ejemplo, por sepultar mascotas que no llegan a los nueve kilogramos cobran 750.000 pesos, mientras que el precio por aquellas que pesan más de 40 kilos es de 950.000 pesos, valor que incluye el transporte dentro del perímetro urbano de la capital.

“Entregamos una lápida tallada en mármol y ataúd en cartón ecológico, este último solo para los animales con peso inferior a 19 kilogramos. Sus restos podrán reposar en el jardín durante cuatro años y en ese tiempo las personas podrán visitar la tumba de jueves a domingo”, agrega el médico Rodríguez.

Los dos últimos servicios que pusieron en funcionamiento son el cementerio virtual y el compostaje. El primero es un espacio digital en donde las personas tienen la posibilidad de recordar a sus mascotas y recordar el mensaje que reposa en su lápida. El segundo es un proceso en el cual las cenizas se convierten en residuos orgánicos para luego convertirlas en abono para una planta.

Otros servicios

Además de los sepelios, estas empresas prestan servicios básicos como cremaciones individuales y colectivas, que pueden ir desde los 150.000 pesos hasta los 900.000. De hecho, hay funerarias que se dedican exclusivamente a esta labor, como Mascopaz y La Fe Mascotas, las cuales ofrecen paquetes con previsión exequial y una sala de velación.



Con respecto al apoyo psicológico por la pérdida, estas empresas han entendido que es un paso fundamental dentro del proceso de duelo. Por ejemplo, Funeravet creó una Unidad para el Duelo que prepara a todos los integrantes antes de que se produzca el fallecimiento de una mascota.

¿Qué hacer si no desea enterrar a su mascota?

Para aquellas personas que no desean contratar un servicio fúnebre para su mascota, el Distrito ofrece una segunda opción. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) es la entidad encargada de recoger y hacer disposición de animales fallecidos, tanto de aquellos que habitan en calle como de los que tienen un cuidador y conviven en hogares privados.

Para acceder al servicio, las personas se deben comunicar a la línea 110 de la entidad, la cual atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana.

A través de este medio puede solicitar el servicio de recogida, el cual se efectúa a través del operador de aseo de cada localidad.



Una vez realizada la solicitud, la empresa de aseo de la zona tiene un plazo de hasta 48 horas para realizar el traslado del animal fallecido.

Los trabajadores de cada empresa operadora de aseo serán los encargados de hacer la disposición y adecuado embalaje del animal.

CAMILO A. CASTILLO

EL TIEMPO