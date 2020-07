Contenedores para cadáveres covid-19 ya tienen altísima ocupación

Pronto los contendedores dispuestos por la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos (Uaesp) desbordarán su capacidad para albergar cadáveres de personas que fallecieron por covid-19.



Lea también: La localidad más grande de Bogotá entra en cuarentena

En este momento hay dispuestos tres de estos dispositivos en los cementerios Serafín, del norte más conocido como el de Chapinero y en el cementerio de Matatigres en el sur de la ciudad. Cada uno tiene una capacidad de 60 cadáveres.

Según la Uaesp no se puede hablar de porcentajes de ocupación porque los cadáveres entran y salen para su cremación todo el tiempo pero lo que sí no se puede negar es el aumento de los mismos. Solo ayer llegaron 300 cuerpos.

Luego de que se desborde la capacidad en los cementerios y crematorios a lo que se ha llegado en otros países en a la apertura de fosas para suplir la demanda de disposición de cadáveres.

EL TIEMPO comprobó en el Cementerio Central el caso de un hombre que asegura que su familiar que murió de un infartó pero que fue catalogado como sospechoso de covid-19 fue trasladado al Cementerio Central.



Se trata de Ebacio Suárez Calderón el cuñado de José Elí Cartagena Torres quien murió el lunes 27 de julio a las 6 de la mañana. “El dictamen médico dice que fue un infarto y tuvimos el cuerpo por más de 15 horas esperando a que la EPS lo recogiera”.

Finalmente, quienes los recogieron fue personal de La Cruz Roja a las 4:30 de la tarde y a las 9:30 llegó la carroza fúnebre a recoger el cuerpo. “Luego nos informaron que mi cuñado era posible covid-19 pero nosotros sabemos que él no tenía ninguna enfermedad. No le hicieron ninguna prueba y nunca estuvo en un hospital simplemente sufrió de un infarto”.



Luego les dijeron que iba a ser cremado y que se iba a hacer una velación de cenizas y que luego se hacía la ceremonia de exequias en Capillas de la Fe. “Pero ayer a las 4:30 de la tarde nos dijeron que mi familiar iba a ser trasladado al Cementerio Central a exhumación, es decir, a entierro porque los hornos habían colapsado, que había muchos cuerpos y no podían cremarlo”.



A las 7:30 de la noche lo llamaron de la funeraria para que se presentara a las 7:30 de la noche para hacer la documentación y recibir la información de la bóveda y el pabellón en el que iba a estar su familiar. “Pero hoy llegó aquí al Cementerio Central a las 8:15 de la mañana y sale la administradora y nos dice que no podemos ingresar sino a firmar los documentos. Nos van a dejar con la incertidumbre de saber si realmente es el cuerpo de mi familiar”.



Ebacio dice que ha visto carros que ingresan con cuerpos en bolsas y no en cajones. “Esto es un atropello, se aprovechan de nuestro dolor”.

Nos dijeron que mi familiar iba a ser trasladado al Cementerio Central a exhumación, es decir, a entierro porque los hornos habían colapsado, que había muchos cuerpos y no podían cremarlo FACEBOOK

TWITTER

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com