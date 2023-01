Aunque la cuestionada concesión de cementerios distritales ha recaudado dineros por la prestación de servicios, estos recursos no se han consignado a la fiducia, donde deben ser manejados, ni han sido reportados a la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), entidad que administra los servicios públicos en Bogotá, entre ellos los camposantos de propiedad de la ciudad.



(Lea también: Puntos desconocidos del escándalo en los cementerios que involucra a la Uaesp)

EL TIEMPO conoció el informe en el que la Contraloría de Bogotá abre una indagación preliminar a la Uaesp, en el cual se revela que entre julio de 2021 y agosto de 2022 el concesionario retiró 5.721 millones de pesos que recibió por servicios prestados en los cementerios, pero no transfirió ni un peso a la fiducia, que, precisamente, se constituyó para manejar los recursos económicos del millonario contrato.



Los estimativos del organismo de control, según el documento, indican que a octubre del año pasado debieron ser consignados en la fiducia 9.523 millones de pesos, sin embargo, solo se encontraban 245,4 millones, para una diferencia de 8.332 millones de pesos.



La concesión de operación y mantenimiento de los cementerios distritales (Norte o Chapinero, Centro, Serafín y del Sur) fue adjudicada en mayo de 2021 a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, que luego se constituyó en Jardines de Luz y Paz S. A. S., firma a la que fue cedido el contrato por 41.301 millones de pesos y un plazo de cinco años.

Como lo reveló EL TIEMPO, esta concesión se ha visto envuelta en un escándalo por audios en los que un exfuncionario de la Uaesp acuerda con un tercero la manera de descalificar proponentes para favorecerlo en la licitación. Sin embargo, tanto la Unidad Especial como el concesionario han dicho que las grabaciones no tienen relación con la licitación de la concesión sino con la de la interventoría.



Según la Contraloría, el acta de inicio del contrato se firmó el 1 de julio de 2021 y la fiducia mercantil se creó 68 días después (el 7 de septiembre), cuando debió ser constituida al mismo tiempo. Aun así se le dio un mes para cumplir con este requisito clave.



Pero como no se hizo, la Uaesp autorizó a Jardines de Luz y Paz S. A. S. para recaudar directamente en dos cuentas bancarias, abiertas en Davivienda y Banco de Occidente, los pagos por la prestación de servicios en los cementerios distritales.



Y si bien la autorización era temporal y estaba condicionada a que una vez se firmara el contrato de fiducia, el concesionario debía trasladar a esta los dineros consignados en sus cuentas. Pero esos giros no se cumplieron en su momento y ni hasta la fecha, según el informe de control.



(Además: ‘El hurto a personas en Bogotá sigue siendo el principal desafío en seguridad’).

Facebook Twitter Linkedin

El dios griego Cronos es el juez de la entrada del Cementerio Central. Foto: Kevin Stiven Ramírez Quintero

A agosto del año pasado se estimaba que se habían realizado retiros por un valor de 5.721 millones de pesos de las dos cuentas bancarias de la concesión, sin ser autorizados por el comité fiduciario —del que hacen parte la Uaesp, el concesionario y la interventoría—, pero ni un solo peso tuvo como destino la fiducia.



Esos incumplimientos generaron tres alertas de la interventoría, Consorcio San Marcos, en informes del 3, 9 y 16 de noviembre de 2021, en los que pide la imposición de multas al concesionario. No obstante, dichas sanciones no se han impuesto aun hoy, según se lee en el informe fiscal.



“Se presentó una deficiencia en la labor de las funciones y resultados asignadas al sujeto de control (a la Uaesp), al realizar y permitir suscribir un contrato que confiaba al concesionario recaudar dinero en cuentas propias de manera temporal, sin actuar de forma expedita y diligentemente, en búsqueda de reversar o corregir el actuar del contratista…”, señala en el documento el organismo de control, que dio traslado de los hallazgos sobre los movimientos en cuentas de la concesión a la Fiscalía General.

Traslados de hallazgos

Al ser consultado sobre el manejo de los dineros de los cementerios, el contralor de Bogotá, Julián Ruiz, confirmó el hallazgo con posible connotación penal por el “manejo poco claro de millonarios recursos” y que la entidad “solicitó a la Fiscalía una mesa de trabajo para adelantar las acciones de manera coordinada y compartir material probatorio”.



También informó que le dieron traslado a la Personería de los posibles hallazgos disciplinarios, que están relacionados con fallas en la supervisión y desarrollo del contrato. El informe establece 10 hallazgos en el caso de la concesión de cementerios, seis de ellos administrativos, tres disciplinarios y el del presunto alcance penal.



Luz Amanda Camacho, directora de la Uaesp, le dijo a este diario que además de las dos denuncias penales (una por presunto peculado por apropiación y otra por los audios) la entidad tiene dos procesos sancionatorios contra el concesionario, uno por la fiducia, con audiencia de fallo programada para el 19 de enero, y otro por no crear el fondo de reserva, que está pendiente de la audiencia de fallo.

Facebook Twitter Linkedin

El Cementerio Central. Foto: Ana María García / EL TIEMPO

Además, se encuentra en estudio la solicitud de caducidad del contrato que hizo la interventoría, pero la Uaesp espera sean aportados más elementos, y hay una veintena de solicitudes por posibles incumplimientos (en pago de servicios públicos, seguridad y vigilancia, seguridad social y mantenimiento de hornos crematorios, entre otros) a los que la interventoría no les ha estimado el valor de la multa.



“Vamos a abrirles los procesos que sean necesarios y seguiremos con los recursos de fondo y demás solicitudes de la interventoría. No tenemos ninguna discusión en que el operador tiene que cumplir”, afirmó Camacho, quien, no obstante, reconoció que los proceso no habían avanzado en la Subdirección de Asuntos Legales de la entidad, pero que ese tema ya se subsanó.

¿Qué dice la concesión?



Eso no necesita autorización de la Uaesp y estamos demostrando con documentos en qué nos gastamos la plata FACEBOOK

TWITTER

Eder Parada, representante legal de Jardines Luz y Paz, le dijo a EL TIEMPO que el informe de la Contraloría de Bogotá “tiene verdades a medias” y cuestiona que se haya hecho solo con información de la Uaesp y no tuviera en cuenta el contrato. No obstante, reconoció que están consignando recursos de los cementerios en sus cuentas y de la fiducia y que esa es una discrepancia contractual aún no resuelta entre las partes.



El manejo de los recaudos en las cuentas de la concesión, según Parada, lo hacen porque el contrato los autoriza a abrirlas durante la transición —mientras se crea la fiducia— y que los dineros por servicios sean consignados allí y utilizados en el desarrollo del objeto del contrato, como pagar nómina, servicios públicos y seguridad.



“Eso no necesita autorización de la Uaesp y estamos demostrando con documentos en qué nos gastamos la plata”, afirmó el representante de la concesión de cementerios.



También señaló que en cuentas de la fiducia han consignado alrededor de 2.370 millones de pesos, de los cuales la Uaesp, que tiene el control de esa figura a través de tres integrantes con voz y voto en el comité fiduciario, ya sacó 800 millones como retribución y ha otorgado subsidios por 1.100 millones, que ha pagado la concesión. Así las cosas, quedan 470 millones.



Sin embargo, afirmó el empresario, “hasta este momento ni un solo peso nos ha legalizado la Uaesp por los servicios de la concesión”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO.

En Twitter: @guirei24