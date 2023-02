Durante casi año y medio, la firma Jardines de Luz y Paz S. A. S. ha manejado en sus cuentas bancarias y en efectivo los dineros captados por servicios prestados por los cementerios distritales, a pesar de que esos recursos deben ser administrados en una fiducia mercantil.



Este hecho generó el viernes pasado la primera sanción de la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) al consorcio que tiene a cargo la concesión de operación y administración de los cuatro camposantos del Distrito Capital.



La Uaesp le impuso una millonaria multa de 2.292’402.450 pesos por incumplimientos del contrato de concesión 415 de 2021. La entidad distrital administra también, a través de operadores privados, los servicios de aseo, alumbrado público y el relleno sanitario Doña Juana.



La sanción, según una comunicación de la entidad distrital, es por “exceder el límite de tiempo establecido por la Uaesp, para trasladar los recursos pagados por usuarios por concepto de servicios funerarios, que se encontraban depositados en cuentas temporales autorizadas por la entidad, a la cuenta establecida mediante fiducia mercantil, tal como lo establece el contrato de concesión”.



El proceso contra el consorcio se inició poco después de que el concesionario recibió los cementerios; sin embargo, inexplicablemente no avanzó. Solo en el segundo semestre de 2022 se reactivó el caso.



El contrato fue firmado en mayo de 2021, y el 1.º de julio del mismo año tuvo acta de inicio. Desde ese momento el consorcio tenía un mes para crear la fiducia mercantil. Sin embargo, según la Contraloría de Bogotá, pasaron 68 días (hasta el 7 de septiembre) para que esa exigencia contractual se diera.



En la fiducia es donde se deben administrar los recursos captados por la prestación de servicios en los camposantos Central, Norte, Serafín y Sur.

La Uaesp le había dado un tiempo de transición que le permitía a Jardines de Luz y Paz manejar en sus cuentas bancarias los dineros de los cementerios. No obstante, terminó el periodo de transición y la firma continuó manejando esos dineros en sus cuentas y en efectivo y no los transfirió a la de la fiducia.



Apenas el 21 de diciembre de 2021 la Uaesp dio inicio a la investigación por ese incumplimiento, y solo ahora se conoce la sanción correspondiente.



Según el documento de apertura de indagación preliminar de la Contraloría distrital a la Uaesp, iniciado a raíz del escándalo por presunta corrupción en la licitación y filtración de audios, para octubre de 2022 debieron ser consignados en la fiducia 9.523 millones de pesos, pero solo se encontraban 245,4 millones, para una diferencia de 8.332 millones de pesos.



El mismo documento revela que entre julio de 2021 y agosto de 2022 el concesionario retiró 5.721 millones que recibió por servicios prestados en los cementerios, pero no transfirió un peso a la fiducia.

En enero pasado, Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, le reconoció a EL TIEMPO que están consignando recursos de los cementerios en sus cuentas, pero también en la fiducia, y que esa es una discrepancia contractual aún no resuelta entre las partes.



El manejo de los recaudos en las cuentas de la concesión, según Parada, lo hacen porque el contrato los autoriza a abrirlas durante la transición y porque los dineros han sido utilizados en el desarrollo del objeto del contrato, como pagar nómina, servicios públicos y seguridad. “Eso no necesita autorización de la Uaesp y estamos demostrando con documentos en qué nos gastamos la plata”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUIEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

En Twitter: @guirei24