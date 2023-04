-¿Qué noticias tienes de La última lágrima?-, le pregunto a Héctor Santiago Guamán, el curtido sabueso de judiciales que hace un par de semanas se retiró del noticiero Alerta Bogotá, luego de casi treinta años de cumplir a su itinerario de todos los días: reseñar crímenes y muertos.



«Uy, hermano, lo que te diga es mentira. A alguien le oí decir que esa tienda se acabó por la pandemia. Hace rato que no voy por allá».



cementerio central . hoy 17 de Enero del 2023 foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

En el último tramo de un marzo lúgubre y brumoso, rumbo a la necrópolis, cruzo el gran mural de 'El beso de los invisibles' (homenaje al recordado fotógrafo Héctor Fabio Cardona), para averiguar sobre aquel local vecino del cementerio central, donde van a recalar los dolientes luego de dar cristiana sepultura a sus amados seres, y en el que antaño los reporteros de policía solíamos encontramos con el fin de husmear datos para esclarecer y concluir relatos de episodios sangrientos.



En la puerta grande del cementerio de la 26, el vigilante de turno asegura que La última lágrima sigue abierta, y muy amable me permite ingresar para acortar camino y salir al portón de la carrera 24. «Tenga cuidado con sus pertenencias», advierte el gendarme, con la pasmosa certificación de que aquí no hay que temer por ánimas y apariciones del más allá, sino por los que se pasan de vivos.



En el recorrido, a paso cauteloso por bóvedas y sepulturas, se observa el deterioro de algunas de ellas, sumidas en una lama cutre, ennegrecida. Tomo un par de fotos para fijar el contraste de antiguas criptas y mausoleos con el imponente edificio Atrio de la 26.



Empiezan a caer goterones, y el pavoroso graznido de un cuervo que alza vuelo de la rama de un despoblado ciprés, presagia tormenta y quiebra en paro la paz de los difuntos.

Apuro el paso para alcanzar la enorme reja, y sí, ¡eureka!, ahí está, abierta de par en par, La última lágrima, museo vivo del dolor y las tragedias humanas, «del olvido que seremos» (el verso de Borges que inspiró a Héctor Abad a escribir el gran libro de su padre), empotrada en una vieja casona de tres pisos, y demarcada con el número 23 A - 48, de la carrera 18 Bis, barrio Santa Fe, localidad Los Mártires.



El dios griego Cronos es el juez de la entrada del Cementerio Central. Foto: Kevin Stiven Ramírez Quintero

‘Vacas flacas’

Son las 10:30 de la mañana y dos hombres, uno en la medianía de los 60 años y otro de mayor edad, de aspecto melancólico, cruzan palabras con el fondo musical del valsecito 'Flor de bulevar', en la voz del ‘Caballero Gaucho’.



Observo que la vieja y panzona rocola preñada de discos de 45 revoluciones, que por la noche alumbraba con destellos de navidad, fue reemplazada por una moderna de pared, lo mismo que el mobiliario de madera por uno ligero de hierro colado y fibra de vidrio.



Se conserva la estantería de botellas de licores y cerveza, de donde cuelga el tradicional salchichón cervecero. No está la cruz de mayo colmada de laurel, hortensias y claveles, ni la frondosa mata de sábila con herradura, sujeta con una cinta roja a un puntillón en lo alto de la pulpería.



La tienda tiene mas de 80 años de historia. Foto: Ricardo Rondón

-¿Esto cambió de dueño, ¿verdad?-, indago al azar...



«Uff, hace rato», responde el hombre modelo 60. «Por muchos años fue de mi tío materno, Samuel Pineda, y a su fallecimiento nos encargamos mi hermano Alirio y yo: Mario Casallas Pineda, para servirle, ¿Qué va a tomar?».



-Gracias, una botella de agua con gas, por favor. ¿Cuántos años puede tener La última lágrima?



«Mi tío estuvo aquí 60 años, y nosotros ya completamos 20. Pero la estamos vendiendo. Esto no volvió a hacer lo mismo después de la pandemia, y más cuando cancelaron los servicios funerarios por la puerta de la 24, que era de donde nos llegaba pulpa la clientela».



«Esta tienda mantenía repleta. Aquí, el fin de semana, uno vendía 80 palos de cerveza. Hoy, no pasamos de 8, máximo 10. Por aquí venía a tomarse sus cervezas Alfonsito Cañón, gloria de nuestro amado Santa Fe, que vivía en el Samper Mendoza. Una vez llegó el campeón Carlos Arturo Rueda con un grupo de ciclistas».



El par de La última lágrima es El último adiós, ubicado en la esquina contigua.

Los floristas de la zona recuerdan los buenos días con alegría. Foto: Ricardo Rondón

«Y es que esto, además del duro golpe de la pandemia, se ha vuelto muy peligroso por la inseguridad y el descuido administrativo del cementerio», interpela el hombre mayor de testa nívea, que se presenta como Jairo Zárate González, vecino octogenario del Santa Fe, y cliente de toda la vida de la tienda.



«El cementerio está plagado de malandros y viciosos. No hay control. Qué pueden hacer dos o tres celadores. Ahí adentro atracan, venden y consumen vicio. Qué más se puede esperar si se roban la plata que está destinada al cuidado y protección de un cementerio como este, que es patrimonio de Bogotá. Mire no más ese escándalo de la Uaesp", explica en tono enérgico el señor Zárate.



Su testimonio lo corrobora el florista José Vicente Mendoza, vecino de la legendaria tienda de los dolientes.



«Yo llevo aquí cincuenta años vendiendo flores, negocio que heredé de mi madrecita, que me crío en un cajón de madera, en medio de velas de sebo, floreros y ramilletes».



«Aquí vivimos la época dorada del cementerio, inaugurado en 1836. El rebusque con los difuntos era una fiesta. A partir de la pandemia estamos pasando la de las vacas flacas. Yo frecuento La última lágrima de cuando don Vicentico vendía la mejor fritanga de este sector y los fines de semana vivía 'taquiada' de gente echando pola y metiéndole colmillo al chicharrón, con serenateros y mariachis».



Doña Fidelia Fuentes, de 80 años, otra vecina de medio siglo del Santa Fe, que también es tendera, se riega en elogios para don Samuel, fundador de La última lágrima, de quien dice lo llamaban el 'Buey' por su dedicación al trabajo, «desde que abría hasta que bajaba la reja».



La buena señora recuerda con cariño al antiguo sepulturero conocido como el 'Chita', fallecido hace años: «Era de lo más servicial y social. De los mejores trabajadores que han pasado por el cementerio».

Aún quedan las visitas de importantes hombres de antaño que buscaban casos judiciales desde sus mesas y sillas. Foto: Ricardo Rondón

Del más allá

En el avance de la tertulia afloran registros macabros de hechizos, conjuros y contra maleficios de las brujas de los lunes de ánimas: los huevos de gallina pintados de negro y enterrados en forma de cruz, las siniestras prácticas de vudú con fotografías y muñecos de trapo atravesados con alfileres, bombachas y calzoncillos teñidos de sangre de gallinazo y rellenos de tierra de muerto, entre otras porquerías de un inagotable catálogo estremecedor.



Me escabullo de estas supercherías de ultratumba y retomo el carrete de los memoriosos artífices de crónica roja, desde José Joaquín Jiménez ('Ximenez', su impronta), Felipe González Toledo (maestro de reportería policíaca, autor de crónicas de antología como ‘El apartamento 301’, ‘El baúl escarlata’ y ‘Teresita la descuartizada’), José Antonio Osorio Lizarazo (retratista magistral de las miserias humanas, los cafetines de mala muerte y los cruentos sucesos del 9 de abril), hasta cuartilleros contemporáneos de baranda, como se les conocía a los judiciales en épocas pretéritas.

En la rumorosa estancia espectral de La última lágrima y como en un ritual hipnótico de regresión espiritista, veo sentados a Guillermo el 'Chiquito' Franco ('Aquí Caracol'), Roberto Moyano, José Satizábal, Jairo Gómez Rebolledo, Henry Holguín (el de la machaca y su picadura del amor), Leonel Fierro Trujillo, Pedro Claver Téllez (el gran cronista de los bandoleros), el detective 'Petrochely', el datero 'Condorito', la mayoría de gabardina y ojímetro forense, enfrascados en el crimen del día, entre copas de aguardiente, y una espesa humareda de 'matapechos', como llamaban al Pielroja.



El estribillo, “cuando ustedes me estén despidiendo / con el último adiós de este mundo / no me lloren que nadie es eterno, / nadie vuelve del sueño profundo”, de Darío Gómez, entronizado rey del despecho, ha sido un mantra perpetuo, coreado y llorado a mares por cientos de dolientes que han anclado en este bazar de la inexorable y pesarosa finitud de nuestros días.



Me despido de los nuevos amigos que he hecho, y de regreso por el mismo trecho del cementerio, para salir de nuevo a la 26, me asalta la tétrica inscripción de la puerta ojival: «Esperamos la resurrección de los muertos».



Se me pone la piel de gallina, y no logró imaginar cómo sería Bogotá convertida en una nueva temporada de 'The Walking Dead'. Ojalá que para esa debacle espeluznante, ya tenga cincuenta paladas de tierra encima.



RICARDO RONDÓN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO