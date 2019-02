‘Mi apuesta será un avance en lo social’: Celio Nieves

Celio Nieves, actual concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, señaló que será el candidato a la alcaldía de Bogotá por su bancada, que en la actualidad es el partido de oposición, tanto del Gobierno Nacional del presidente Iván Duque como de la Administración Distrital, de Enrique Peñalosa.

Nació en Moniquirá, Boyacá, y hace 43 años vive en la capital. “Conozco la ciudad. Vengo de una familia humilde y soy hecho a pulso. Todos somos docentes, y después de trabajar como educador doy un salto a la lucha sindical y a la política”, expresó en una reunión a la que fue invitado por la redacción Bogotá de EL TIEMPO.



Aseguró que su bancada buscará consolidar “una coalición democrática para volver a avanzar en lo social. Quiero que Bogotá sea una ciudad libre de discriminación y una ciudad de derechos para avanzar a lo social”.

¿Cómo se aterriza, en concreto, lo social?



Primero, debe ser una ciudad con más educación de calidad y cobertura.

Quiero decir, por ejemplo, que no hay preescolar de tres grados. Mi lucha será para que los niños de 3, 4 y 5 años tengan el derecho pleno de acceso y permanencia. Y el otro extremo es la educación superior. Quiero que todos los jóvenes que terminan el bachillerato en nuestros establecimientos tanto públicos como privados se puedan profesionalizar. Quiero potenciar la educación superior en sus niveles: técnica, tecnológica y profesional.



¿Cómo lo haría?



En Bogotá, los gobiernos de izquierda avanzamos en la construcción de megacolegios, pero estos edificios no le prestan ningún servicio a la educación en la noche. Vamos a aprovechar esa infraestructura para la educación superior, haciendo convenios entre la Secretaría Distrital de Educación, iniciando con las universidades públicas y con algunos programas para utilizar los colegios y garantizar que la universidad esté cerca.



¿Cuál es su propuesta en el tema de seguridad?



Lo primero es que debe haber un cuerpo policial más cercano a los ciudadanos. Y ellos, por su parte, deben aprender a denunciar. Eso sí, las autoridades tienen que creer más en quejas de la gente. No estoy de acuerdo con constituir organismos paraestatales.



La Policía debe ir por el microtráfico y por esas bandas que van a los parques a involucrar a los jóvenes.



A esta población se les debe tener ocupados, con dos acciones: Una, con educación y sobre todo de nivel superior, como ya lo comenté; y dos, más empleo.



¿Qué opina de la reserva Thomas van der Hammen?



He defendido la restauración, reforestación y conservación de la reserva. Siempre me he opuesto a intervenirla; por el contrario, propongo comenzar a comprar los predios para la creación de un bosque. Buscaríamos destinar 500.000 millones de pesos.

Además, la estructura ecológica principal no se debe tocar. Los cerros orientales son intocables. He combatido el proyecto del sendero Las Mariposas. No es lo vital para la ciudad. Tampoco se deben endurecer los humedales en su zampa.



¿Cuál es su posición sobre el metro?



Nosotros nos hemos opuesto a este proyecto, y hay un alto riesgo de que no se cumpla el cronograma para sacar la licitación, y esto afectará la contratación.

Ahora, la administración sacó una propuesta del sombrero, de peatonalizar la avenida Caracas de la calle 26 a la 72.

Eso es una muestra de que lo que se estaba haciendo estaba incompleto. No tenía los estudios debidos.



Pero si queda contratado, yo no seré irresponsable de decir que nos devolvamos, porque quedarían comprometidos los recursos de la ciudad. Si no queda licitada, enviaré una carta a Peñalosa pidiéndole que si estamos en plena elección de alcalde, en octubre, no saque a licitación el metro.



¿Cómo ve el panorama en integración regional?



Voy a tratar de que hayan relaciones armónicas con los municipios, y he venido pensando cómo mejorar esos lazos para dos temas concretos: movilidad interregional y una política alimentaria fuerte y acordada también con los departamentos vecinos.



¿Qué le gusta y en qué ha fallado Peñalosa?



Reconozco que tiene una política clara de promoción de bicicleta, y que se ha avanzado en ese sentido, aunque veo afanes de tener muchos kilómetros de ciclorruta, aunque no todas con mucho estudio técnico.



También hay un trabajo interesante en política pública de parques, y soy un enamorado de los árboles. Lo que no comparto son las canchas sintéticas en todos los espacios ni las talas de los árboles.

BOGOTÁ

Síganos en Twitter: @BogotaET y en Facebook: @BogotaET