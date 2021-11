Agredieron al Concejal Celio Nieves por discusión del POT de Bogotá

El Concejal Celio Nieves (Polo Democrático) fue agredido en la mañana de este jueves, al parecer, por temas relacionados al proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.



Nieves relató el episodio durante el inicio de la sesión del cabildo:



“Yo llegué a las 7:10 a.m. a trabajar, me desplacé a desayunar y cuando salía se me acercaron dos personas con tapabocas -difícil de identificar- me insultaron, me agredieron verbalmente y me amenazaron por los asuntos del POT. Esa palabra estuvo en el lenguaje de ellos. No podré ir a denunciar porque sencillamente no logro identificar a nadie. Llegué aquí y la vida continúa”





Nieves es presidente de la Comisión de Plan y Ordenamiento Territorial, Comisión donde, en este momento, se está debatiendo el proyecto de POT de la administración de Claudia López.



En la sesión de este jueves, varios cabildantes respaldaron al ‘Profe’ y rechazaron las agresiones.



La presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, trinó: “Lamento mucho las amenazas que recibió hoy el presidente de la Comisión de Plan, @CelioNievesH, a propósito del debate del POT. Debemos resolver las diferencias con deliberación y diálogo, cero violencia. Toda mi solidaridad y respaldo a Celio, un demócrata”.



“Usted cuenta con el respaldo de los concejales quienes hemos sido testigos de las garantías que usted le ha dado a este debate”, le dijo la concejal Carolina Arbeláez.

También se manifestó el concejal Juan Carlos Galán, quien hizo una llamado a “rechazar todos este tipo de actitudes, eso es producto a veces de unas discusiones políticas que se salen de lo que debería ser una discusión política. En nuestra ciudad desafortunadamente cuando no está el otro de acuerdo se lo gradúa de enemigo, de delincuente y de defender intereses oscuros. Claro que hay gente que defiende intereses oscuros, pero tenemos que trabajar en que el diálogo político se tramiten en democracia y con respeto”.



Incluso, se pronunció la Secretaria de Planeación María Mercedes Jaramillo. “Solidaridad con el honorable concejal @CelioNievesH. Ha garantizado un debate respetuoso y riguroso en el Concejo. Nuestra visión del POT se enriquece con voces críticas y constructivas como la suya”, trinó la Secretaria.

Además, se pronunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien, desde España, le envió un mensaje en su cuenta de Twitter: “Celio Nieves es un gran señor en la política y la vida. Es incomprensible e inaceptable que lo agredan por sus posiciones sobre el POT. Nadie mejor que él para garantizar su debate y votación con amplia participación”.



Aunque Nieves ha manifestado un respaldo general al proyecto del POT, también tiene sus críticas. Ayer, por ejemplo, durante su intervención a nombre del partido, rechazó la propuesta de construcción de la ALO Centro, pues, argumentó, esto tendría impactos sobre el humedal Capellanía.

EL TIEMPO