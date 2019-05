De noche, los colegios públicos deben ser aulas universitarias

Fortalecer la educación superior a partir del aprovechamiento de espacios, arborizar la ciudad y darles prioridad a los peatones para disminuir la contaminación en Bogotá, promover el respeto por la diferencia, desarrollar una red de metro y permitir que los ciudadanos participen en los proyectos de ciudad son algunas de las propuestas con las que Celio Nieves, candidato a la alcaldía por el Polo Democrático Alternativo, busca conquistar a los ciudadanos.

En entrevista con el programa Arriba Bogotá de Citytv dijo que su mayor apuesta son las universidades públicas, debido al buen posicionamiento que tienen. Considera que a través de ellas se puede combatir la brecha educativa y a su vez la desigualdad social en la ciudad.

“Los primeros años le daremos prioridad a la Universidad Distrital para que descentralice programas, es decir, que vaya a las distintas localidades y utilice las aulas de los grandes colegios en la noche y los fines de semana”, explicó Nieves. Según él, así se les daría cobertura a aproximadamente 30.000 estudiantes que terminan el bachillerato anualmente en Bogotá.



En movilidad aseguró que construiría una red de metro con líneas subterráneas. Aunque solo se haría realidad si el Consejo de Estado falla a favor de la acción de nulidad que su partido interpuso contra los acuerdos 691 y 699 de 2017, referentes al presupuesto que se destinaría a las obras del metro elevado.



En caso de que el resultado sea distinto, aclaró que su prioridad será establecer un equipo interdisciplinario que lo “ayude a determinar financiera, técnica y jurídicamente el estado en que se encuentra ese proyecto y ahí tomar las mejores decisiones”, expresó el candidato.



También recalcó que su desacuerdo con la troncal de TransMilenio en la carrera 7.ª no busca impedir el desarrollo de Bogotá, pues propone utilizar otros transportes que sean limpios y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.



“Hay otras alternativas. Entre ellas, un tranvía que comunique el centro de la ciudad con el norte de la capital. Es decir, iría por la 7.ª hasta la calle 200, se complementaría con la línea férrea que va hasta la carrera 9.ª con calle 100”, explicó.



A pesar de que en el pasado se dijo que el tranvía era inviable, asegura que la discusión se debe retomar. Según él, porque es un medio de transporte que ayudaría a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 7.ª y reduciría la contaminación del aire, punto clave de su campaña.

Tenemos que fortalecer la política de arbolado en Bogotá, ya que hay un déficit de aproximadamente 1’200.000 árboles FACEBOOK

TWITTER

Es educador ambiental y su obsesión por el tema se debe tanto a la formación académica que tuvo como al espacio donde creció. “Vengo de un municipio rodeado por la naturaleza, allí me desarrollé en mi infancia y mi juventud”, afirmó. Considera que se debe trabajar el respeto por la estructura ecológica: los cerros orientales, los humedales, las fuentes hídricas, los bosques. “Porque el árbol es el que absorbe el CO2 y emite oxígeno, y lo hace en una ciudad donde hay bastante contaminación”.



Para lograr esa disminución de polución, proyecta arborizar la ciudad. Para el candidato es mejor darle prioridad al peatón, por lo que es necesario limpiar el aire.

“Tenemos que fortalecer la política de arbolado en Bogotá, ya que hay un déficit de aproximadamente 1’200.000 árboles”.



Desde el Concejo está trabajando la temática ambiental. Propuso un proyecto de acuerdo: “Lo he denominado Bogotá Verde 20/30 para que en el término de 10 años, a partir de la vigencia del acuerdo, hayamos sembrado más de un millón de árboles”, explicó.



Otro asunto que lo inquieta es la discriminación en la ciudad. Desea que la capital se convierta en un espacio libre de desigualdades para así garantizarles a los bogotanos una vida llena de respeto entre todos los que viven en la urbe. “Debemos ser un lugar donde primen la tolerancia y el respeto por el otro, independientemente de la raza, el color de piel, el estatus social, el sitio donde se vive, si hay educación o no”, enfatizó.



En cuanto a la falta de participación ciudadana en proyectos de ciudad adelantados por el Distrito, resaltó la importancia de dialogar con la comunidad. “Uno no puede llamar a la gente a informarle de lo que ya está decidido, yo debo llamar a la gente para que participe e incida en las decisiones referentes a políticas públicas. Si se desarrolla así, seguro que vamos a disminuir las tensiones entre la ciudadanía y el gobernante de turno”, aseveró el candidato.



Sobre la escogencia de un candidato único de la izquierda manifestó: “Hay un esfuerzo positivo, siento que vamos por buen camino. El próximo viernes nos reuniremos con integrantes de cada uno de esos partidos y movimientos alternativos y democráticos para darle una discusión casi definitiva al programa de gobierno, que es único, y hemos utilizado ese procedimiento”.



Según Nieves, en los primeros días de junio se darán a conocer los criterios para elegir un candidato –y el plan de gobierno– que representará a la izquierda en la contienda por la alcaldía de Bogotá.



REDACCIÓN BOGOTÁ