La oportuna denuncia de las personas afectadas, permitieron la captura de cuatro extranjeros, quienes identificándose como integrantes del ‘Tren de Aragua’, extorsionaban a sus víctimas exigiéndoles altas sumas de dinero.

Según se pudo establecer, el pasado 17 de agosto estos delincuentes habrían ingresado a la vivienda en la localidad de Bosa, donde logran hurtar 200 millones de pesos entre joyas, electrodomésticos y dinero en efectivo. Es allí, donde el afectado interpone la denuncia y comienza la investigación por parte del grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), quienes, con la recolección de elementos probatorios, lograron identificar a los presuntos responsables del asalto.

Con fotos como esta amenazaban los delincuentes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

No obstante, los delincuentes no cesaron su accionar criminal tras el hurto, tomaron contacto telefónico con la víctima a través de un presunto número internacional, exigiéndole el pago de una considerable suma de dinero para permitirle ejercer si actividad comercial.



El Gaula materializó las capturas en flagrancia de cuatro sujetos en el momento en que recibían 70 millones de pesos, producto de la extorsión para no atentar contra la vida del comerciante de la localidad de Bosa.

Al momento de la detención, los sujetos portaban dos armas de fuego, motivo por el cual fueron dejados a disposición de las autoridades correspondientes por los delitos de extorsión, fabricación y porte de armas de fuego.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA